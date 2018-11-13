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CNN подаст в суд на Трампа и его помощников

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CNN подаст в суд на Трампа и его помощников

Вашингтон, 13 ноября. Телекомпания CNN подает иск в суд против президента США Дональда Трампа и его главных помощников. Причиной стал отказ Белого дома в доступе журналисту телеканала.

Корреспонденту Джиму Акосте отказали в аккредитации после того, как он вступил в перепалку с Трампом на одной из пресс-конференций. В заявлении Белого дома было сказано, что допуск Акосты временно приостановлен в связи с тем, что он якобы «прикасался к девушке-стажеру».

По мнению телекомпании CNN, лишение журналиста аккредитации является нарушением первой и пятой поправки Конституции США. В связи с этим телекомпания обращается в суд. Иск также будет подан против пяти сотрудников администрации президента, в числе которых пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и глава аппарата Белого дома Джон Келли.

На пресс-конференции, после которой Акосту лишили аккредитации, журналист задал Трампу вопрос о том, почему он называет вторжением приближение к США потока мигрантов из Мексики, хотя граждане соседней страны даже не достигли американской границы. После того, как президент США ответил, журналист стал продолжать задавать уточняющие вопросы. Девушка-стажер попыталась забрать микрофон у Акосты, однако журналист забрал его обратно. Трамп назвал журналиста «грубым и ужасным человеком», а также обвинил его в неуважении к коллегам.

Автор: Регина Пак
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