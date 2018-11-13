Кудрин не ждет увеличения доходов россиян в этом году

Москва, 13 ноября. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин полагает, что темпы роста экономики в этом году будут ниже прогнозируемых правительством показателей. В частности, он ожидает нулевой рост доходов граждан, хотя кабмин прогнозировал рост на 3,4%.

«Мы ожидаем, что рост реальных доходов будет, конечно, существенно меньше, возможно, даже нулевым в этом году, и мы снова не вырастем», — отметил чиновник, выступая на пленарном заседании в Думе.

Кроме того, правительство ожидает, что экономика в этом году вырастет на 1,8%, в то время как Кудрин считает данные прогнозы завышенными. Глава СП также подчеркнул, что одной из угроз для ВВП стало снижение стоимости нефти, пишет «Свободная пресса».

В то же время Европейская комиссия улучшила свой прогноз роста российской экономики в 2018-2020 годах. Если весной специалисты ЕК ожидали рост российского ВВП в 2018 году на 1,5%, то в уже в ноябре они скорректировали прогноз до 1,7%.