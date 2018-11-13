Киев был шокирован выборами в ДНР и ЛНР: в Госдуме отреагировали на ноту Украины в ОБСЕ

Москва, 13 ноября. Президент Украины Петр Порошенко хочет использовать еще одну международную площадку в своих целях, и именно поэтому страна хочет созвать внеочередное заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу в связи с прошедшими в республиках региона выборами. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя ноту Украины в ОБСЕ.

Он отметил, что являлся наблюдателем на выборах в Донбассе.

«Мы объехали максимальное количество участков и везде были огромные очереди людей», — сказал Виктор Водолацкий в комментарии RT.

По его словам, «Киев был шокирован выборами в ДНР и ЛНР» и крайне удивлен активностью населения на голосовании. ОБСЕ же, в свою очередь, совершает ошибку, если пойдет на поводу украинских властей.

Петр Порошенко пытается доказать, что прошедшие в ДНР и ЛНР выборы глав республик и депутатов Народных советов нарушают минские соглашения. И это при том, что Киев не выполнил ни одно из требований договоренностей, подчеркнул Водолацкий. Парламентарий также отметил, что день голосования в Донбассе не идет вразрез с минскими соглашениями и соответствует нормам международного права.

Ранее на Украине предложили провести внеочередное заседание трехсторонней контактной группы в связи с выборами в Донбассе. Представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко отметила, что ОБСЕ поддержала инициативу и готова собрать заседание в любой момент.

Напомним, 11 ноября в ДНР и ЛНР состоялись выборы глав республик и депутатов парламентов. По итогам голосования, ДНР возглавил временно исполнявший обязанности главы республики Денис Пушилин. Победу на выборах в ЛНР одержал и.о. главы республики Леонид Пасечник.