Сирия новости 14 ноября 07.00: курды несут потери в Дейр-эз-Зоре; боевики в Идлибе готовятся напасть на САА на севере Хамы

Сирия, 14 ноября. Курды несут потери в Дейр-эз-Зоре; боевики в Идлибе готовятся напасть на САА на севере Хамы; за прошлую неделю ИГИЛ1 совершило 25 нападений на SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: принудительно выселяют местных жителей из Рас аль-Эйна.

«Исламское государство»1: за прошлую неделю совершило 25 нападений на позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: готовится совершить серию террористических атак на позиции САА на севере Хамы.

«Ахрар аш-Шам»: ведет перестрелки с «Файлак аш-Шам» в Маарет ан-Нумане.

Провинция Алеппо

Как сообщает Telegram-канал @NewsTerkey1, местные жители утроили акцию протеста в городе Джараблус. Демонстранты жгли покрышки и требовали от боевиков повышения безопасности гражданского населения, прекращения боевых действий, а также вывода военных штабов за пределы города.

Напомним, накануне в городе Джараблус взорвался заминированный автомобиль. По имеющимся данным, в результате инцидента погибло два мирных жителя и тринадцать получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Telegram-канал @nors2017 опубликовал инфографику по ситуации на восточном берегу Евфрата за прошедшую неделю. Так, по информации из открытых источников, в период с 5-го по 11-ое ноября террористы «Исламского государства» совершили двадцать пять нападений на позиции «Демократических сил Сирии», в ходе которых курды потеряли более 40 боевиков.

Как сообщает источник в социальной сети Twitter (@RisboLensky), в окрестностях Ас-Сувара неизвестными был убит бывший боевик «Исламского государства» Махмуд аль-Ахмад ас-Сабти, который ранее перешел на сторону «Демократических сил Сирии» и воевал в составе курдских вооруженных формирований.

Напомним, 11 ноября курдские вооруженные формирования заявили о возобновлении финального этапа операции против боевиков «Исламского государства» на восточном берегу Евфрата. В конце октября после того, как террористам удалось вернуть под свой контроль ранее утраченные территории к югу от Хаджина, командование «Демократических сил Сирии» приостановило боевые действия на юго-востоке Дейр-эз-Зор из-за начавшихся турецких обстрелов северных районов страны. Однако даже после возобновления операции курды до сих пор не предприняли никаких попыток продвинуться вглубь подконтрольных боевикам территорий.

Провинция Идлиб

Местные жители города Маарет ан-Нуман протестуют против нахождения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в данном районе, сообщает Telegram-канал @monsser2. Кроме этого, там же произошла перестрелка между боевиками группировок «Ахрар аш-Шам» и «Файлак аш-Шам». Видео столкновения опубликовал Telegram-канал @hasansofan.

Как передает один из медиацентров боевиков, полевые командиры отряда «Хайят Тахрир аш-Шам» «Джейш ан-Нукба» («Элитные силы») заявили о готовности совершить серию террористических нападений на позиции сирийских правительственных войск, расположенных на севере провинции Хама.

Провинция Хама

«Духовные лидеры» радикальных исламистов Абу Малик аш-Шами, Абдулла Мухайсини и Муслих Ульяни посетили командование группировки «Джейш аль-Изза» на севере Хамы, сообщает Telegram-канал @stepnews. Отмечается, что с помощью визита планировалось поднять дух боевиков после крупных потерь, понесенных ими несколько дней назад.

Напомним, 8 ноября боевики «Джейш аль-Изза» нарушили режим прекращения огня и провели обстрел позиций сирийских правительственных войск в районе деревни Аз-Залакийят, расположенной вблизи линии соприкосновения сторон. В ответ на это САА провела спецоперацию против «Джейш аль-Изза», ликвидировав 20 джихадистов.

Провинция Хасака

Курды принудительно выселяют местных жителей из населенного пункта Рас аль-Эйн, расположенного вблизи сирийско-турецкой границы, сообщает Euphrates Post. Отмечается, что это делается с целью подготовки оборонительных позиций на случай проведения турецкими войсками военной операции против «Отрядов народной самообороны» (YPG) к востоку от Евфрата.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)