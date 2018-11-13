Климкин отказался возвращать Донбасс в «цивилизованную» Украину

Киев, 13 ноября. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал Донбасс «российской колонией». По его словам, регион не может быть реинтегрирован в Украину.

«Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину», — говорится в сообщении МИД Украины на странице в микроблоге Twitter.

Глава украинской дипломатии заявил, что могут обсуждаться переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип.

Окупований Донбас, як російська колонія, не може бути штучно вживлений у цивілізовану і демократичну Україну. Можемо обговорювати перехідні періоди, різні підходи та модальності, але не цей фундаментальний принцип. В Україні буде вільний український європейський Донбас! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 12, 2018

Отношения между Москвой и Киевом обострились после смены власти на Украине в 2014 году. Киевское руководство заявило о курсе на «европейскую интеграцию» как о приоритетном направлении внешней политики.

В этом же году начался вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. После силовой смены власти на территории ДНР и ЛНР были проведены референдумы о самоопределении, по результатам которых большинство жителей республик проголосовали за независимость. Донецк и Луганск отказались подчиняться новому руководству, в ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Кроме того, украинская сторона обвинила Москву во «вмешательстве» во внутренние дела страны. В России не раз заявляли, что Москва выступает за то, чтобы Киев преодолел кризисы. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

В начале ноября бывший заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что международные наблюдатели миссии не нашли никаких следов так называемого «вмешательства» России в конфликт на юго-востоке Украины.