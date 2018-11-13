Для людей ли Интернет: представитель Google ответил на вопросы о блокировке аккаунтов российских СМИ

В рамках работы XIII Всемирного форума по вопросам управления Интернетом, проходящего в эти дни в столице Франции на площадке ЮНЕСКО, состоялась панельная дискуссия «Развитие «Интернета для людей» в эпоху обмана и дезинформации».

В обсуждении актуальной темы принимали участие представители ведомств разных стран, занимающиеся вопросами коммуникаций. Одним из самых активных ораторов оказался Джейк Луччи — представитель департамента Сетевой безопасности и социальных исследований Google.

В первую очередь он заявил о недопущении распространения дезинформации в Сети.

«Когда люди говорят «фейк ньюс», — заявил он, — нередко имеются в виду разные вещи: начиная от вмешательства в выборы — и вплоть до хейтспича («язык ненависти, вражды», на основании обнаружения которого любой контент может быть немедленно удален из Сети. — Прим. ФАН) и религиозных столкновений, которые поднимаются нашими маргинализированными группами.

Также ведутся дискуссии о том, что такое спам или же «дезинформирующий контент»: порой эти термины используют в качестве описания простых журналистских ошибок или предвзятого подхода к проблеме. Это служит очередным доказательством сложности и многогранности проблемы: мы даже не можем договориться о терминологии! Однако нужно решать эту проблему, поскольку прямое следствие из политики компании Google — сделать информацию доступной и полезной для каждого».

Также он отметил, что основной причиной существования фейков в Сети во многом являются особенности человеческой психологии.

«Люди сами способствуют распространению слухов — это та проблема, с которой мы тоже вынуждены работать, — уверен Луччи. — Критическое мышление и повышение качества образования, которые помогут нам направить людей в правильную сторону, — очевидные ключи к избавлению от этой проблемы».

Главный редактор информагентства USA Really, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, также присутствовавший на встрече, поинтересовался у представителя Google: почему фейковыми в первую очередь объявляются именно новости из России. А также почему блокируются аккаунты российских СМИ — в частности, того же USA Really — на самых разнообразных информационных платформах и в соцсетях, начиная от Facebook и заканчивая Tumblr.

«В последнее время российские СМИ часто сталкиваются с проблемами на площадках, подобных Facebook и Google, — обратился Малькевич с вопросом к оратору из Google. — Многие посты, более того — аккаунты наших СМИ блокируются и удаляются без всякого разъяснения причин. Нам не отвечают даже в письменном виде после отправки официальных запросов.

Мои вопросы — следующие: а судьи кто? Где «суд»? Кто определяет, что является фейком, а что — хейтспичем? Например, несколько дней назад я был в Вашингтоне и слышал, что скандируют противники [президента США Дональда] Трампа: это был в чистом виде хейтспич, но Facebook и Google продвигают подобные речи безо всяких проблем. Таким образом, критиковать Трампа можно, но если та или иная новость поступает из России — это тут же объявляют фейком. Кто же все это решает?»

В части, касающейся блокировки российских аккаунтов, Джейк Луччи продемонстрировал довольно эффектную картину ухода от прямого ответа на поставленный вопрос.

«Вы поднимаете очень животрепещущие вопросы, — начал он. — Есть пара моментов. Во-первых, у нас есть много «политик», которые мы внедряем повсеместно, в глобальном масштабе, и я уже говорил об этом ранее. Однако мы также должны подчиняться местным законам вне зависимости от нашей глобальной стратегии развития. Поэтому, если что-то является незаконным в России, правительство может попросить нас удалить ту или иную вещь из российской версии нашего продукта. Заинтересованная общественность же может соотнести те записи, которые мы удалили, с их соответствием политике компании в каждой отдельно взятой стране. Мне нечего к этому добавить».

Вопрос, касающийся хейтспича и Трампа, удостоился более развернутого ответа.

«Что касается Трампа, здесь мы руководствуемся установками, ориентированными на поднятие общего уровня образования, интернет-грамотности. Нечто, представляющее документальную, художественную или же научную ценность, мы отнесем к категории того, что, скорее всего, не будет удалено, — заявил представитель Google. — Так что, даже если на протестной акции было сказано что-то резкое, способное быть отнесенным к хейтспичу, — мы это оставим, поскольку обществу это интересно, равно как и интересно то, что происходит в сфере политики в целом. Правда, мы можем поставить соответствующую маркировку 18+ на видеоматериалы и снабдить их соответствующим предупреждением. Вообще же это очень сложный вопрос: как соблюсти собственную политику компании, направленную на то, чтобы людям было удобно пользоваться нашими сервисами, и в то же время проинформировать общество о том, что оно должно знать. Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос точнее, поскольку этот кейс мне попросту неизвестен», — резюмировал Луччи, по сути, не ответив на заданные вопросы в полной мере.

Строго говоря, выступление господина Луччи в ответ на вопросы Александра Малькевича свелось к следующему: при соблюдении некоторых правил (типа проставленной маркировки 18+) хейтспичем для выражения в медийном пространстве животрепещущих вопросов может пользоваться кто угодно — если при этом он не является представителем России.

Неизвестно, разделяют ли позицию представителя Google прочие гости форума, а их набралось немало: Ананг Латиф — представитель министерства коммуникаций и информационных технологии Индонезии, Дэвид Кей — спецпредставитель ООН по вопросам свободы самовыражения, Ирен Поутранто — представитель Гражданской лаборатории Университета Торонто (Канада), Йак Сэм Ки (Ассоциация Новейших средств коммуникации), а также Джули Уорд, депутат от Великобритании в Европарламенте. Возможно, жизнь покажет это — блокировкой очередного аккаунта российских СМИ.