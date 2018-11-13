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«Россети» объяснили, почему 100 тысяч жителей Чечни остались без света

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«Россети» объяснили, почему 100 тысяч жителей Чечни остались без света

Грозный, 13 ноября. Почти 100 тысяч жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чечни оказались без света из-за плановых ремонтных работ, которые провели на подстанции 110 кВ «Самашки», мероприятия необходимы для подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети».

Специалисты начали ремонтные работы во вторник в 10.12 по московскому времени. Они оперативно провели мероприятия, справившись всего за четыре часа, в результате чего свет в дома жителей Чечни вернулся на два часа раньше запланированного срока.

Мероприятия были включены в планы по итогам контроля технического состояния оборудования и по согласованию с правительством республики. Для безопасности граждан во время проведения работ были отключены от электроснабжения дома в двух районах Чечни.

Как объяснили представители компании «Россети», мероприятия на подстанции 110 кВ «Самашки» необходимы для обеспечения надежной и бесперебойной работы в предстоящий осенне-зимний период.

«Оперативно предпринятые меры позволили повысить надежность электроснабжения около 100 тысяч жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов», — отметил главный инженер компании «Россети» Дмитрий Гвоздев. 

«Россети» объяснили, почему 100 тысяч жителей Чечни остались без света

Ранее администрация Владивостока отчиталась о подготовке столицы Приморья к зиме. К холодному периоду подготовили также и переправу через Керченский пролив в Крыму.

Автор: Екатерина Кухарева
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