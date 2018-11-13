«У нас все под контролем»: столкнувшийся с танкером фрегат НАТО все-таки затонул

«Надежды больше нет!» — с таким подзаголовком норвежское издание The Barents Observer опубликовало 13 ноября новые фотографии фрегата УРО Helge Ingstad.

Судя по снимкам, предоставленным министерством обороны Норвегии, ситуация с кораблем действительно оптимизма не внушала. К рассвету 13 ноября, несмотря на все усилия спасателей, аварийный фрегат все-таки затонул.

Ошибки и некомпетентность

Кратко напомним, что предшествовало этому печальному событию.

Рано утром 8 ноября Helge Ingstad возвращался в свою базу Хаконсверн после окончания широкомасштабных натовских учений Trident Juncture 18. Неподалеку от нефтяного терминала Стуре фрегат оказался на пути танкера Sola TS (флаг Мальты). Согласно аудиозаписи радиопереговоров, опубликованных газетой Verdens Gang, это произошло как в результате проблем с опознанием Helge Ingstad, которые испытывала команда танкера и диспетчер Fedje VTS — местной службы движения судов, так и вследствие удивительной некомпетентности членов экипажа самого фрегата.

Впрочем, норвежский эксперт по навигации Гейр Эйлертсен не снимает долю ответственности за случившееся и с диспетчера Fedje VTS. По мнению эксперта, тот мог бы попробовать своевременно «разрулить» опасную ситуацию, вместо того чтобы пассивно наблюдать за ее развитием.

Офицер ВМС Норвегии и, по совместительству, преподаватель навигации Томас Ферли озвучил еще нескольких причин, которые привели к последующему ЧП.

Во-первых, Helge Ingstad, предупредив Fedje VTS о своем движении в сторону Хаконсверна за час до появления фрегата у терминала Стуре, после этого не выходил на связь с берегом. Иными словами, диспетчер Fedje VTS не знал точное местоположение фрегата. Соответственно, берег не мог заблаговременно предупредить танкер о том, что его курс в ночной темноте пересекает корабль ВМС Норвегии.

Во-вторых, все участники радиопереговоров — Helge Ingstad, Sola TS и Fedje VTS — во время общения не репетовали получаемые сообщения. То есть отсутствовало понимание того, насколько четко и корректно принимается информация, передаваемая по радио.

В-третьих, радиопереговоры велись не на английском языке, а на норвежском, который понимали далеко не все члены экипажей судов, находившихся утром 8 ноября близ нефтяного терминала Стуре.

В-четвертых, в темное время суток фрегат следовал в районе интенсивного судоходства с непозволительно высокой скоростью. Helge Ingstad имел ход в 17 узлов.

Все под контролем!

Так или иначе, в 4:00 Sola TS протаранил со стороны правого борта кормовую часть норвежского фрегата. Один из моряков, находившихся в этот момент на борту Helge Ingstad, описал это столкновение.

«Мы спали в кубрике, когда неожиданно раздался грохот. Кусок металла просвистел сантиметрах в шести от моей головы… С вертолетной палубы на нас хлынули вода и топливо. Сверху падали фрагменты подволока и кабели. Кабели искрили, что вызвало пожар. К счастью его быстро погасила поступающая вода», — рассказал моряк.

Танкер во время этой аварии практически не пострадал, чего нельзя было сказать о Helge Ingstad. Лишившийся хода и быстро погружающийся фрегат буксиры едва успели оттолкать на мелководье к терминалу. Там с корабля был эвакуирован весь экипаж, включая восьмерых травмированных во время столкновения. К счастью, погибших на борту Helge Ingstad не было.

Меж тем вода в отсеки фрегата продолжала поступать. Удержать корабль на ровном киле не удалось — вскоре Helge Ingstad лег на правый борт. Мель не позволила фрегату затонуть полностью — над водой остались надстройка и часть левого борта корабля. В связи с тем, что волнение моря и приливы-отливы постепенно стаскивали корпус фрегата на глубину, спасатели притянули Helge Ingstad к берегу десятком стальных тросов.

При этом на борту полузатонувшего фрегата остались большие запасы топлива и полный боекомплект, включая снаряды, ракеты и торпеды. Из-за этого была остановлена работа терминала Стуре и расположенного неподалеку завода по переработке природного газа. Всем было понятно, что фрегат надо ставить на ровный киль, поднимать и транспортировать на ремонт в Хаконсверн. Правда, непонятно было, как это все сделать.

Пока одни норвежские структуры погрузились в расследование обстоятельств ЧП 8 ноября, а другие прорабатывали разнообразные варианты спасения Helge Ingstad, командование ВМС Норвегии решило хоть как-то успокоить общественное мнение. С этой целью к лежащему на боку фрегату 12 ноября доставили несколько представителей СМИ. Те должны были подтвердить, что Helge Ingstad удалось надежно зафиксировать.

«У нас все под контролем!» — заявил журналистам один из спасателей.

Зря он так сказал… Именно это — «У нас все под контролем!» — сообщил в эфир вахтенный офицер Helge Ingstad меньше чем за минуту до столкновения с танкером. Повторение этой же фразы спасателем тоже добром не кончилось.

«Триста тринадцатый» 13-го

Ночью волнение на море резко усилилось. Наполненный водой 5290-тонный корпус фрегата стало бить о камни. После полуночи начали рваться стальные тросы, которыми носовая часть Helge Ingstad была притянута к берегу. Норвежцы пытались заводить новые тросы, но в условиях почти штормового моря это вскоре стало невозможным.

К 6:00 вторника Helge Ingstad разорвал все тросы, заведенные на носовую часть корабля, и сполз по каменистому дну на глубину. Над водой осталась только часть башнеподобной мачты корабля с антеннами РЛС. Командование ВМС Норвегии было вынуждено объявить о приостановке спасательной операции.

Итак, 13 ноября имеющий бортовой номер «313» современный фрегат УРО, чья постройка обошлась норвежской казне, по разным оценкам, от 500 до 650 млн долларов, все же затонул. На известие об этом командующий ВМС Норвегии контр-адмирал Нильс Андреас Стенссонес отреагировал цитатой, достойной голливудской мелодрамы.

«Это невероятно грустно!..» — заявил контр-адмирал.

Грустно это или нет, но затонувший фрегат поднимать все же придется. На этом настаивают не только норвежские военные, но и экологи, а также несущие убытки владельцы нефтяного терминала и завода по переработке природного газа.

Другое дело, что уход под воду 13-го «триста тринадцатого» практически ставит крест на мечтах ВМС Норвегии когда-нибудь вернуть Helge Ingstad в строй. Ремонт протараненного танкером, разлохмаченного о дно волнами, а затем еще и полностью затонувшего корабля может обойтись в такую астрономическую сумму, что норвежцам проще будет построить новый фрегат. Или обучить, наконец, команды оставшихся в ВМС Норвегии фрегатов избегать столкновений с танкерами.