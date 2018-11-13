Калифорния объявлена зоной стихийного бедствия | 13 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия Президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию — один из трех крупнейших американских штатов — зоной крупного стихийного бедствия. По его словам, такая мера поможет смягчить ужасные страдания, через которые пришлось пройти тысячам её жителей. Напомним, в Калифорнии бушуют сильнейшие в истории штата лесные пожары. По последним данным, погибли 42 человека. Как отмечают СМИ, российские самолеты Бе-200 могли бы помочь США бороться с лесными пожарами.

Сирия: шесть человек погибли при взрыве микроавтобуса в Хомсе Не менее шести граждан погибли в результате теракта в сирийском городе Хомс в нескольких километрах от Дамаска. Как сообщил глава местного полицейского управления, неизвестные подложили в микроавтобус взрывное устройство. Находившиеся в транспортном средстве пассажиры скончались от полученных ранений.

Госдума России во втором чтении одобрила налоговый режим для вывода самозанятых из тени Согласно тексту документа, им предлагают пройти регистрацию в мобильном приложении «Мой налог», выплачивать 4 % от дохода, полученного от оказания услуг или продажи товаров, и 6 % при продаже товаров и услуг юридическим лицам и ИП. «Признавшихся» самозанятых освободят от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость. Отмечается, что репетиторы и частные детские воспитатели на три года будут освобождены от выбора налоговой формы.