Наблюдатели из 22 стран допустили международное признание выборов в ЛНР

Луганск, 13 ноября. Международные наблюдатели из 22 стран мира, которые приехали в Луганскую народную республику на выборы главы региона и депутатов Народного совета ЛНР подвели итоги своей работы, передает корреспондент Федерального агентства новостей с пресс-конференции в Луганске.

Наблюдатель из Ирландии Френсис Хьюз отметил, что у них в стране тоже была война, борьба за независимость длилась много лет, поэтому ему хорошо знакомы переживания людей Донбасса.

«Вчера на выборах я заметил очень высокую явку и увидел людей, которые хотят прийти на выборы и выбрать свое будущее. Я думаю, что выборы вчера [11 ноября] – это было представление демократии в Луганске. Это рождение нации. Это может привести к международному признанию», — рассказал Френсис Хьюз.

Наблюдатель из Турции Окай Депрем отметил, что он посетил пять избирательных участков не только в Луганске, но и в ЛНР.

«На всех участках я спрашивал у людей, пришли ли они сюда по своей собственной воле, без принуждения? Все абсолютно ответили: «Мы только по своей воле, независимо сюда пришли без каких-либо наставлений», — рассказал наблюдатель из Турции.

Также он отметил, что организация выборов была на очень высоком уровне.

Наблюдатель из Германии, общественный деятель Татьяна Рааб уверена, что своим участием в выборах жители ЛНР выразили свое стремление к мирному будущему. По ее словам, выборы в ЛНР являются легитимными, а также поспособствуют признанию республики международным сообществом.

«Я считаю, что эти выборы прошли на демократической основе, в соответствии с мировыми стандартами. Я желаю народу ЛНР, избранному правительству мира, продолжать развиваться на демократической основе. Это очень трудный путь в международном плане, но, считаю, что рано или поздно международное признание республики просто неизбежно», — сказала она.

Наблюдатель из Сербии Миодраг Заркович в своем выступлении обратился к украинским СМИ.