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Стало известно, когда стартует президентская избирательная кампания на Украине

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Стало известно, когда стартует президентская избирательная кампания на Украине

Киев, 13 ноября. Избирательная кампания по выборам президента Украины стартует в конце декабря. Об этом заявила на пресс-конференции во вторник глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

«В конце декабря должна стартовать кампания»,— заявила Слипачук.

В ЦИК также сообщили, что траты на выборы президента Украины составят 2,3 миллиарда гривен (около 86 миллионов долларов. — Прим. ФАН).

Отметим, что президентские выборы 2014 года обошлись казне в 1,97 миллиарда гривен.

Напомним, что лидером президентского рейтинга остается бывший премьер-министр страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Действующий президент страны Петр Порошенко не объявлял о желании баллотироваться на второй президентский срок. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.

Ранее глава украинской миссии при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Североатлантический альянс может провести выборы в стране, «обеспечив кибербезопасность процесса».
 

Автор: Денис Коробейников
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