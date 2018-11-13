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Клинцевич допустил, что в деле об убийстве Талькова появились новые зацепки

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Клинцевич допустил, что в деле об убийстве Талькова появились новые зацепки

Москва, 13 ноября. Следственный комитет России возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич допустил, что в деле появились новые зацепки.

Клинцевич подчеркнул, что СК РФ принял правильное решение. Он напомнил, что убийство Талькова потрясло многих, и выразил мнение, что для поиска виновного в этом преступлении было сделано далеко не все. Сенатор допустил, что это произошло «отнюдь не только по техническим причинам».

«Не исключаю, что у Следственного комитета появились какие-то новые зацепки», — констатировал Клинцевич.

Клинцевич допустил, что в деле об убийстве Талькова появились новые зацепки

Он отметил, что с момента убийства прошло более 27 лет, поэтому успех в расследовании никто гарантировать не может.

«Но поклонники таланта певца — а Игоря Талькова до сих пор помнят — должны видеть, что для установления истины сделано все возможное», — заключил он.

Рок-музыкант, певец, автор песен, поэт и киноактер Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года при невыясненных до сих пор обстоятельствах. 

 

Автор: Катерина Иванова
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