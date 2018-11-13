На Украине возбудили дело против всех участников выборов в ЛНР

Киев, 13 ноября. Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с проведением выборов в Луганской народной республики. Они намерены привлечь к ответственности всех участников избирательного процесса, включая самих кандидатов и иностранных наблюдателей.

«Сейчас следователями установлены лица, которые непосредственно организовывали, финансировали проведение незаконных выборов и участвовали в качестве «кандидатов». Устанавливаются также наблюдатели», — сообщает прокуратура Украины.

Проведение выборов, предусмотренное минскими соглашениями, в Киеве расценили как попытку свержения конституционного строя Украины и посягательства на территориальную целостность.

Напомним, 11 ноября в ЛНР и ДНР состоялись выборы глав республик и членов парламента. Пост главы ДНР занял Денис Пушилин, на выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Пасечник. Украинские власти и западные страны итоги выборов не признают и считают организацию голосования нарушением минских соглашений.

Российская сторона в свое очередь с пониманием относится к решению республик Донбасса, поскольку у ДНР и ЛНР нет иного выбора в свете отказа Украины проводить выборы на этих территориях.

Отметим, что минские соглашения обязывают Киев провести выборы в «некоторых районах Донбасса», однако страна игнорирует этот и другие пункты «Минска-2» с 2015 года.