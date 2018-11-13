Питавшийся на 3,5 тысячи рублей депутат подвел итоги «министерской диеты»

Москва, 13 ноября. Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, который в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей заявил, что размер потребительской корзины должен быть увеличен в три раза. Об этом Бондаренко сообщил в ходе пресс-конференции «Министерская диета или как саратовский депутат съел потребительскую корзину».

По его словам, размер потребительской корзины в регионах РФ должен составлять не менее 10 тысяч рублей, а прожиточный минимум не менее 20 тысяч рублей. Кроме того, Бондаренко призвал депутатов и министров последовать его примеру, чтобы они могли ощутить на себе последствия принимаемых ими решений.

«По моему мнению, 10 тысяч рублей — самый минимум, на эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты», — сказал Бондаренко.

Он также добавил, что планирует создать законодательную инициативу, которая будет направлена на увеличение размера потребительской корзины.

Напомним, Николай Бондаренко решил в течение месяца питаться на 3,5 тысячи рублей после заявления экс-министра занятости Саратовской области Натальи Соколовой. Бывший министр заявила, что 3,5 тысячи рублей в месяц вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», а также отметила, что «макарошки всегда стоят одинаково». Высказывание Соколовой раскритиковали ряд чиновников и депутатов, после чего она была отправлена в отставку.

Позднее Бондаренко заявил, что невозможно прожить на 3,5 тысячи рублей без вреда для здоровья. По его словам, за две недели «министерской диеты» он сбросил шесть килограммов.