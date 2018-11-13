«Без комментариев»: офис Макрона отказался отвечать на Twitter-атаку Трампа

Париж, 13 ноября. Офис президента Франции Эммануэля Макрона отказался комментировать нападки президента США Дональда Трампа в Twitter. Ранее Трамп в очередной раз раскритиковал идею французского коллеги о создании общеевропейской армии для защиты от США, России и Китая.

Кроме того, Трамп заявил о низком рейтинге Макрона и назвал Францию самой националистической страной в мире. Сообщения он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

«Без комментариев», — сказали в офисе президента Франции в комментарии Reuters.

При этом в офисе Макрона добавили, что президент Франции достаточно ясно и прозрачно выразил свою точку зрения касательно европейской армии и безопасности во время встречи с Трампом в Париже.

Напомним, 11 ноября в столице Франции состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой войны. В Париже у Триумфальной арки собрались президенты и главы правительств около 80 стран. В мероприятиях также принял участие президент РФ Владимир Путин.