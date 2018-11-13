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Украинцы с ID-паспортами не смогут выбрать президента

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Украинцы с ID-паспортами не смогут выбрать президента

Киев, 13 ноября. Владельцы ID-карт не смогут принять участие в выборах президента Украины и проголосовать за одного из кандидатов в связи с тем, что в законе «О выборах президента» не указаны данные о существовании такого вида паспорта. Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

На Украине приближается дата запуска президентской кампании, ее начало запланировано на конец декабря. В связи с этим ЦИК обратил внимание на ряд вопросов, которые могут возникнуть из-за недоработок в соответствующем законе.

Как отметила Слипачук, требуется доработать текст документа и внести в него точечные изменения.

«Закон принимался давно, а за это время было принято новое законодательство и о госзакупках, и о предотвращении коррупции, появился электронный паспорт», — транслировал ее выступление телеканал NEWSONE. 

Украинцы с ID-паспортами не смогут выбрать президента

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года согласно конституции государства и соответствующему закону. Главу страны изберут на пятилетний срок.

Действующий президент Украины Петр Порошенко по-прежнему не высказался о своем участии. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая на протяжении нескольких последних месяцев остается лидером президентского рейтинга, заявила ранее, что готова объединить усилия с другими украинскими политическими силами на предстоящих выборах.

Автор: Екатерина Кухарева
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