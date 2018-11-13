Сирия, 13 ноября. Самолеты ВКС РФ ведут разведку на юго-востоке Идлиба, где вновь активизировалась «Джебхат ан-Нусра»1***. Шесть жителей Хомса пострадали при взрыве СВУ, заложенного в автобусе. Пять гражданских лиц подорвались на мине ИГ1 к северу от Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепления к городу Тель-Рифат и аэродрому «Минаг» к северу от Алеппо.

ВКС РФ: ведут разведку на юго-востоке Идлиба, где вновь активизировались террористы «Джебхат ан-Нусры».

Курды: заявили о попытке нападения протурецких боевиков на один из своих блокпостов на окраине Манбиджа.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): подозревается в установке мины к северу от Дейр-эз-Зора, при разрыве которой погибли пять местных жителей.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): утверждает, что убила нескольких проправительственных бойцов в ходе столкновений между городами Таль Тукан и Абу-Духур.

Провинция Алеппо

Командование Сирийской арабской армии (САА) направило подкрепления к городу Тель-Рифат и аэродрому «Минаг» к северу от Алеппо, передает в сети Twitter (@op_shield) военный источник. На данных территориях все еще базируются курдские бойцы из Отрядов народной самообороны (YPG), однако правительственные силы расположили свои части на линии соприкосновения с турецкой армией и союзными ей боевиками, дабы приостановить продвижение Анкары вглубь Сирии и положить конец кровопролитию. Теперь в связи с очередной эскалацией в отношениях между курдами и Турцией на севере арабской республики войска САР приняли решение увеличить свое присутствие на этом направлении.

Так называемая курдская полиция «Асайиш» сообщила о попытке нападения протурецких вооруженных отрядов на один из КПП Сирийских демократических сил (SDF)**** на окраине Манбиджа, сообщает местный канал в сети Twitter (@ManbijFm). Более подробные данные о столкновениях на этом направлении в настоящий момент выясняются.

Провинция Хомс

В городе Хомс прогремел взрыв. Согласно сведениям SANA News, в административном центре одноименной провинции — в районе Аз-Захра — сработало самодельное взрывное устройство, которое было заложено в миниавтобусе, перевозящем пассажиров. В результате пострадали шесть гражданских лиц, все они были экстренно госпитализированы. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Другие подробности инцидента еще уточняются. Об этом новостному агентству сообщил начальник полиции города. Напомним, Хомс был окончательно освобожден больше года назад, однако чуть к северу от него еще долгое время после этого сохранялся «Растанский котел», где, в частности, базировались террористы «Джебхат ан-Нусры», неоднократно устраивавшие теракты в административном центре региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Пять мирных жителей были убиты взрывом мины в одной из деревень к северу от города Дейр-эз-Зор на западном побережье реки Евфрат, передает Jisr TV. Предполагается, что устройство было заложено террористами «Исламского государства», ранее полностью занимавшими данный район. Сейчас эти территории находятся в оккупации курдских радикалов, которые, однако, с самого момента захвата данного региона так и не провели качественную зачистку местности от СВУ, растяжек и мин, оставленных террористами. По этой причине в Ракке, Дейр-эз-Зоре и других провинциях Северо-восточной Сирии почти ежедневно погибают или получают ранения гражданские лица.

Провинция Идлиб

Связанный с джихадистами источник заявил оппозиционному каналу Jisr TV о том, что в ходе столкновений между боевиками и союзниками САА на юго-востоке провинции Идлиб будто бы погибли десять проправительственных ополченцев. Утверждается, что тяжелые бои велись на участке фронта между городами Таль Тукан и Абу-Духур. Со стороны исламистов в противостоянии в основном принимали участие члены террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры». Приведенные данные о потерях в рядах сил, поддерживающих законное правительство Сирии, однако, еще не получили подтверждения.

После резкого роста напряженности на линии соприкосновения войск САР и «Ан-Нусры» к юго-востоку от Идлиба, в небе над этим районом была замечена авиация ВКС РФ, которая проводила разведывательные полеты на данном направлении. Об этом сообщило агентство Masar Press, ранее также передававшее об увеличении группировки ВВС Сирии в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)