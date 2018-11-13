Адвокат Рыболовлева заявил о давлении на суд в Монако

Москва, 13 ноября. Адвокат российского бизнесмена, владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Тома Жаккарди сообщил о давлении на суд в Монако. Таким мнением защита россиянина поделались в интервью изданию Monaco-Matin.

«Существуют совпадающие факторы или даже спешка в связи с одним-двумя месяцами на слушание в Кассационном суде. Я не могу отделаться от мысли, что в определенной форме оказывается давление на суд», — сказал он.

Жаккарди отметил, что продолжительность задержания Рыболовлева в полиции была длительной. Он напомнил, что бизнесмена задержали с утра во вторник, 6 ноября, а отпустили утром на следующий день.

Адвокат также объяснил, почему предприниматель не ответил ни на один из заданных ему вопросов во время допроса. По его словам, такая позиция была принята еще год назад, и судье уже написано письмо с объяснением этой позиции.

Жаккарди добавил, что суд так и не вынес решения об использовании в качестве доказательства мобильного телефона другого адвоката Рыболовлева — Татьяны Бершеды, которой также предъявлено обвинение в растрате средств. По словам адвоката, у Рыболовлева нет запрета на передвижения, есть только судебный контроль, при котором действует правило: обвиняемые не должны общаться между собой.

Напомним, Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября, на следующий день его освободили под условие судебного контроля. Ему предъявили обвинение по делу о коррупции. Сейчас бизнесмен находится в российской столице.