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Ученые выявили различия мужского и женского мышления

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Ученые выявили различия мужского и женского мышления

Вашингтон, 13 ноября. Ученые, занимающиеся изучением аутизма, выявили различия в мужском и женском мышлении, заявил сотрудник Кембриджского университета Саймон Барон-Коэн.

Барон-Коэн вместе со своими коллегами несколько лет посвятил изучению аутизма у мужчин и женщин. Как стало известно, на одну женщину-аутиста приходится около трех-четырех мужчин с аналогичным заболеванием. Эксперты предположили, что, возможно, эта статистика может быть связана с полом больных.

Исследователи провели два эксперимента, которые позволили сделать вывод, что «мужской» характер мышления неразрывно связан с аутизмом, пишет журнал PNAS. Женщины лучше определяют эмоции, зато мужчины способны быстрее систематизировать полученную информацию.

Ученые выявили различия мужского и женского мышления

«Вдобавок теперь мы можем говорить о позитивных сторонах аутистов, — рассказал Барон-Коэн. — Их склонность к систематизации позволяет им хорошо распознавать различные закономерности, видеть даже самые неочевидные детали и понимать, как работают самые сложные вещи. Это можно и нужно использовать ради блага общества».

Автор: Катерина Иванова
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