Ученые выявили различия мужского и женского мышления

Вашингтон, 13 ноября. Ученые, занимающиеся изучением аутизма, выявили различия в мужском и женском мышлении, заявил сотрудник Кембриджского университета Саймон Барон-Коэн.

Барон-Коэн вместе со своими коллегами несколько лет посвятил изучению аутизма у мужчин и женщин. Как стало известно, на одну женщину-аутиста приходится около трех-четырех мужчин с аналогичным заболеванием. Эксперты предположили, что, возможно, эта статистика может быть связана с полом больных.

Исследователи провели два эксперимента, которые позволили сделать вывод, что «мужской» характер мышления неразрывно связан с аутизмом, пишет журнал PNAS. Женщины лучше определяют эмоции, зато мужчины способны быстрее систематизировать полученную информацию.