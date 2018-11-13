Ученые выявили различия мужского и женского мышления
Вашингтон, 13 ноября. Ученые, занимающиеся изучением аутизма, выявили различия в мужском и женском мышлении, заявил сотрудник Кембриджского университета Саймон Барон-Коэн.
Барон-Коэн вместе со своими коллегами несколько лет посвятил изучению аутизма у мужчин и женщин. Как стало известно, на одну женщину-аутиста приходится около трех-четырех мужчин с аналогичным заболеванием. Эксперты предположили, что, возможно, эта статистика может быть связана с полом больных.
Исследователи провели два эксперимента, которые позволили сделать вывод, что «мужской» характер мышления неразрывно связан с аутизмом, пишет журнал PNAS. Женщины лучше определяют эмоции, зато мужчины способны быстрее систематизировать полученную информацию.
«Вдобавок теперь мы можем говорить о позитивных сторонах аутистов, — рассказал Барон-Коэн. — Их склонность к систематизации позволяет им хорошо распознавать различные закономерности, видеть даже самые неочевидные детали и понимать, как работают самые сложные вещи. Это можно и нужно использовать ради блага общества».