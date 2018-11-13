Ударит по Украине: в Госдуме объяснили возможное сокращение российских инвестиций

Симферополь, 13 ноября. Экономику Украины ждет сокращение российских инвестиций из-за введенных Россией контрсанкций. Об этом заявил глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как отметил политик, введенные Москвой меры в отношении Киева были вынужденными и являлись ответным решением на недружественные действия украинской стороны. В связи с этим возможно сокращение российских инвестиций, объяснил член Госдумы.

«Это решение ударит по Украине. Мы являемся, несмотря на все сложности, крупнейшим инвестором в украинскую экономику. Теперь, очевидно, инвестиции значительно сократятся», — констатировал Аксаков в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

При этом он подчеркнул, что инвестировать в украинскую экономику, как показала жизнь, более чем рискованно.

Напомним, в конце весны президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против российских юридических и физических лиц, а также продлил введенный ранее санкционный режим. В том числе неоднократно высказывались обвинения в адрес Москвы касаемо якобы кибератак, вмешательства в конфликт в Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ. Заявления не были подкреплены доказательствами, а в Москве замечали, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, Крым стал российским регионом демократическим путем.

Однако давление со стороны Киева продолжает нарастать. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать специальные меры в отношении украинских физических и юридических лиц из-за недружественных действий Киева. 1 ноября было опубликовано постановление российского правительства, которое подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Ответные меры Москвы против Киева коснутся 322 физических и 68 юридических лиц Украины.