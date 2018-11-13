Не выдали Украине на расправу: в Москве освободили снайпера ДНР Максима Шадрова

Москва, 13 ноября. Снайпер Донецкой народной республики Максим Шадров, которому из-за нарушения российских миграционных норм грозила выдача на Украину, теперь свободен.

Об этом Федеральному агентству новостей сообщил руководитель находящегося в Петербурге Музея воинской доблести Донбасса, общественный деятель Герман Владимиров. По его словам, сейчас Максим на свободе и имеет возможность привести в порядок свои документы.

«Решение принял Ленинский районный суд. Мне позвонили и сказали, что Максим стоит у здания суда. Я приехал, пообщался с ним. Как и ранее Щербак, он, конечно, в шоке и не верит, что все уже в прошлом. Теперь он будет заниматься легализацией. Безусловно, то, что Шадров свободен, стало результатом усилий многих людей — Нижегородского СДД, моих, депутата Госдумы Сергея Шаргунова и местных активистов, которые навещали ополченца, привозили ему поесть и покурить», — рассказал Владимиров.

Напомним, что защитнику Новороссии Шадрову, участвовавшему в конфликте в качестве снайпера, на родине грозило судебное преследование, но куда вероятнее — жестокая внесудебная расправа и мучительная смерть.

Максим был задержан после бытовой ссоры в Нижегородской области. Его родной отец требовал депортировать сына на Украину. Это едва не произошло, поскольку у Шадрова была просрочена регистрация.