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Новороссия

Не выдали Украине на расправу: в Москве освободили снайпера ДНР Максима Шадрова

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Не выдали на расправу: cнайпер ДНР Максим Шадров обрел свободу

Москва, 13 ноября. Снайпер Донецкой народной республики Максим Шадров, которому из-за нарушения российских миграционных норм грозила выдача на Украину, теперь свободен. 

Об этом Федеральному агентству новостей сообщил руководитель находящегося в Петербурге Музея воинской доблести Донбасса, общественный деятель Герман Владимиров. По его словам, сейчас Максим на свободе и имеет возможность привести в порядок свои документы. 

«Решение принял Ленинский районный суд. Мне позвонили и сказали, что Максим стоит у здания суда. Я приехал, пообщался с ним. Как и ранее Щербак, он, конечно, в шоке и не верит, что все уже в прошлом. Теперь он будет заниматься легализацией.

Безусловно, то, что Шадров свободен, стало результатом усилий многих людей — Нижегородского СДД, моих, депутата Госдумы Сергея Шаргунова и местных активистов, которые навещали ополченца, привозили ему поесть и покурить», — рассказал Владимиров.

Музей воинской доблести Донбасса

Напомним, что защитнику Новороссии Шадрову, участвовавшему в конфликте в качестве снайпера, на родине грозило судебное преследование, но куда вероятнее — жестокая внесудебная расправа и мучительная смерть. 

Максим был задержан после бытовой ссоры в Нижегородской области. Его родной отец требовал депортировать сына на Украину. Это едва не произошло, поскольку у Шадрова была просрочена регистрация.

Автор: Наталья Макеева
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