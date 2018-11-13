ФАС оштрафовала «Яндекс.Такси» на 100 тысяч рублей

Москва, 13 ноября. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала сервис «Яндекс.Такси» за недостоверную рекламу.

В ведомстве сообщили, что компания вводила пользователей услуги в заблуждение, выдавая минимальную цену подачи автомобиля в качестве минимальной цены поездки.

Так, автомобили-партнеры сервиса были украшены рекламой, в которой крупным шрифтом было указано «Яндекс.Такси» от 30 р.», а мелким шрифтом пояснялось, что это цена за подачу автомобиля.

«Это создавало у потребителей впечатление о том, что минимальная стоимость оказываемой услуги по перевозке такси составляет только ту сумму, которая указана в рекламе», — подчеркнули в ФАС.

Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.