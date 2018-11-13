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Трамп ответил на насмешки французских военных

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Трамп ответил на насмешки французских военных

Вашингтон, 13 ноября. Президент США Дональд Трамп ответил французским военным, которые, как полагают СМИ, высмеяли его в связи с отказом приезжает в Буа Бело из-за дождя.

Американский лидер пояснил, что на его планы посетить французское кладбище повлиял не столько сам дождь, сколько непригодные для полетов метеоусловия.

«Кстати, когда вертолет из-за плохой видимости не смог прилететь на первое кладбище во Франции, я предложил поехать на машине. Секретная служба ответила: «Нет, слишком далеко от аэропорта, а большой Париж перекрыт». Назавтра я выступил с речью на американском кладбище (в Париже — Прим. ФАН) под проливным дождем», — пишет Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что президент США  не приехал на кладбище во Франции, где лидеры 70 стран отмечали столетие со дня окончания Первой мировой войны. Интернет-пользователи предположили, что на решение главы Белого дома повлиял дождь. После этого французские сухопутные войска опубликовали в соцсетях фотографию ползущего под колючей проволокой солдата и подписали: «Идет дождь, но это не имеет значения. Мы остаемся мотивированными».

Автор: Антон Соколов
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