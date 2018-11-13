Трамп ответил на насмешки французских военных

Вашингтон, 13 ноября. Президент США Дональд Трамп ответил французским военным, которые, как полагают СМИ, высмеяли его в связи с отказом приезжает в Буа Бело из-за дождя.

Американский лидер пояснил, что на его планы посетить французское кладбище повлиял не столько сам дождь, сколько непригодные для полетов метеоусловия.

«Кстати, когда вертолет из-за плохой видимости не смог прилететь на первое кладбище во Франции, я предложил поехать на машине. Секретная служба ответила: «Нет, слишком далеко от аэропорта, а большой Париж перекрыт». Назавтра я выступил с речью на американском кладбище (в Париже — Прим. ФАН) под проливным дождем», — пишет Трамп в Twitter.

By the way, when the helicopter couldn’t fly to the first cemetery in France because of almost zero visibility, I suggested driving. Secret Service said NO, too far from airport & big Paris shutdown. Speech next day at American Cemetary in pouring rain! Little reported-Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Ранее сообщалось, что президент США не приехал на кладбище во Франции, где лидеры 70 стран отмечали столетие со дня окончания Первой мировой войны. Интернет-пользователи предположили, что на решение главы Белого дома повлиял дождь. После этого французские сухопутные войска опубликовали в соцсетях фотографию ползущего под колючей проволокой солдата и подписали: «Идет дождь, но это не имеет значения. Мы остаемся мотивированными».