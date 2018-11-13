Террористы сменили тактику: эксперт объяснил, почему боевики в Тунисе активно вербуют женщин

Тунис, 13 ноября. В Тунисе продолжает нарастать террористическая угроза. При этом все чаще радикалы привлекают для исполнения атак женщин, вербуя их в ряды смертниц. Ситуацию прокомментировал руководитель Евразийского Института Молодежных Инициатив Дмитрий Захаров, объяснив, почему террористам удается привлекать женщин в свои ряды.

По словам Захарова, все дело в том, что женщины на Ближнем Востоке очень восприимчивы к ложной религиозной обработке, и боевики этим пользуются.

«Эта проблема достаточно острая, поскольку таких женщин и девушек потом очень сложно вернуть к мирной жизни», — объяснил он в комментарии изданию «Инфореактор».

Именно поэтому, как подчеркнул специалист, власти Туниса должны уделить особое внимание борьбе с вербовщиками и лицами, которые якобы трудоустраивают женщин работать в заграничных «отелях», хотя на самом деле они попадают в сексуальное рабство, или на обработку к радикалам.

«И в этом случае из нее сделают человека, который будет совершать террористические атаки во имя чужих целей и фактически станет просто «инструментом» в руках боевиков», — подчеркнул Захаров.

Напомним, 29 октября 30-летняя смертница взорвала себя на одной из центральных улиц в Тунисе. По счастливому стечению обстоятельств, в результате теракта кроме нее никто не погиб, но порядка 20 человек получили ранения.



