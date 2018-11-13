Конец «газового бунта»: все котельные в Кривом Роге возобновили работу

Киев, 13 ноября. Все котельные в Кривом Роге восстановили работу и выходят на номинальный режим. Об этом сообщили в АО «Криворожская теплоцентраль». Ранее полиция региона возбудила уголовное дело по факту отсутствия теплоснабжения в городе.

Ночью 13 ноября была запущена котельная №5, в которую ранее поставки газа были ограничены. В акционерном обществе заявили, что жители Довгинцевского района города уже в течение суток будут обеспечены теплом.

«Наконец-то проблема решена, и жители района в течение дня почувствуют тепло в своих домах», — говорится в сообщении «Криворожской теплоцентрали» в Facebook.

Теплоснабжение также возобновили еще четыре котельные города.

Ранее «Нафтогаз» прекратил подачу топлива в котельные Кривого Рога. «Криворожской теплоцентрали» было необходимо выплатить поставщику газа долг в размере более 375 миллионов гривен, причем единовременно.

Напомним, 300 тысяч украинцев остались без отопления. В школах и детских садах были объявлены вынужденные каникулы. Жители Кривого Рога устроили «газовый бунт»: вышли на улицы и начали жечь покрышки у здания «Криворожгаза».