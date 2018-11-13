Пилоты рассказали о кружащих над Ирландией НЛО

Москва, 13 ноября. В небе над Ирландией были замечены неопознанные летательные объекты. На стремительно двигавшийся яркий свет обратил внимание экипаж самолета British Airways, который летел из Монреаля в Лондон.

«Он [яркий свет] появился слева, а затем полетел на север», — приводит The Irish Times комментарий пилота.

При этом диспетчеры сообщили, что никаких посторонних объектов на радарах зафиксировано не было. О странном объекте, напоминавшем НЛО, рассказал и пилот лайнера Virgin Airlines. Он сравнил увиденное с метеором, который входил в плотные слои атмосферы.

«Хорошо, что это видел не только я», — в статье приводится комментарий и третьего пилота, столкнувшегося с неопознанным летательным объектом.

Сообщается, что управление авиации Ирландии инициировало расследование. Напомним, в конце минувшего года Минобороны США опубликовало видео, на котором якобы демонстрируется погоня истребителей за НЛО.