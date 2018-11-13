Путин заявил о большом будущем торговых связей России и Малайзии

Сингапур, 13 ноября. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом на полях саммита АСЕАН в Сингапуре заявил о большом потенциале для роста товарооборота между Россией и азиатской монархией.

По словам российского лидера, за восемь месяцев текущего года этот показатель вырос на 60%, но сделать предстоит еще очень многое.

«Все-таки многое еще можно сделать, многое, мне кажется, можно сделать и в предыдущие годы», — заметил Путин.

Кроме того, президент РФ подчеркнул, что рад возможности поднять эту тему на встрече с премьер-министром Малайзии, а также вспомнил о том, как 15 лет назад, в 2003 году лично вручил Мохамаду орден Дружбы.