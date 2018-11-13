Медведев назвал условие, при котором РФ откажется от участия в Давосском форуме

Палермо, 13 ноября. Россия откажется от участия во всемирном экономическом форуме в Давосе, если власти Швейцарии не снимут ограничения с российских бизнесменов. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая сегодня состоялась в итальянском городе Палермо.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии во всемирном экономическом форуме в Давосе.

Медведев назвал странными ограничения на участие российских бизнесменов в форуме, отметив, что обсудил данный вопрос с президентом Швейцарии Аленом Берсе. В свою очередь президент Швейцарии пообещал разобраться с этой ситуацией.

«Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в давосском форуме, тогда туда никто не поедет», — сказал Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует принимать участие в Давосском экономическом форуме. Стоит отметить, что отечественные делегации регулярно принимают участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе с 1987 года.