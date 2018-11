Страшнейший кошмар США: Financial Times сулит Вашингтону изоляцию из-за санкций против РФ

Власти США имеют большой набор инструментов, который может остановить реализацию проекта совместного российско-европейского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил постпред США при ЕС Гордон Сондленд. При этом он подчеркнул, что пока не будет озвучивать конкретных мер.

Однако в американском истеблишменте все сильнее звучит и альтернативное мнение. В частности, в аналитическом материале «Санкции против России: почему «изоляция невозможна» (Russian sanctions: why ‘isolation is impossible) издания Financial Times приводится совсем иная оценка текущей ситуации.

По мнению FT, попытка изоляции России со стороны США полностью провалилась, и Соединенным Штатам надо иметь мужество это признать, поменяв свои текущие планы. В противном случае в изоляцию могут попасть уже сами Штаты, так как их европейские союзники все менее склонны участвовать в антироссийских авантюрах Вашингтона.

У нас есть такие приборы!

«У нас есть много инструментов, и мы еще не использовали их все, чтобы затормозить строительство «Северного потока — 2». Мы полагаем, что оппозиция этому проекту в ЕС растет, поскольку европейцы все активнее считают, что зависимость от российской энергии — это нехорошее геополитическое решение», — заявил постпред в своем интервью журналистам.

По его словам, США не хотят, чтобы у кого-то отключился газ зимой из-за геополитического кризиса. Сондленд подразумевает при этом, что источником такого кризиса должна выступить именно Россия.

Здесь стоит отметить, что большая часть геополитических кризисов, в частности знаменитая «газовая война» зимы 2005—2006 годов, были вызваны скорее действиями Киева, нежели позицией Москвы. Тот конфликт стал одним из спусковых крючков для начала строительства предыдущего масштабного проекта России и ЕС, направленного на снижение геополитических рисков, — трубопровода «Северный поток».

Нынешней уровень взаимоотношений российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза», как и общая деградация российско-украинской повестки, и вовсе не оставляет у европейцев никаких сомнений: кризисы на украинском транзитном направлении не просто вероятны, но практически неизбежны.

Поэтому очевидно, что постпред США при ЕС в момент своего выступления изрядно кривил душой: именно Вашингтон сегодня де-факто контролирует действия украинской элиты, а его собственные экономические интересы прямо конфликтуют с интересами Евросоюза.

Достаточно сказать, что, по мнению большинства экспертов, даже в условиях спокойного рынка поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны ЕС обойдутся как минимум на 10—15% дороже, чем поставки трубопроводного газа российского «Газпрома». Ну а на кризисном спотовом рынке морозной зимы разница и вовсе может составить 25—30%, что будет явно на руку США и при этом больно бить по карману европейцев.

Единственным разумным аргументом в пользу поставок СПГ из США могла бы стать дополнительная диверсификации источников поставки газа в Европу. Однако с этой задачей вполне справятся и запланированные к постройке в ЕС дополнительные терминалы по приему СПГ. Значение «Северного потока — 2» совсем иное — оно связано как раз со снижением геополитических рисков в странах-транзитерах, в первую очередь на Украине.

Фактически Европа пытается вынуть свою шею из любовно свитой украинской «транзитной петли», а США туда ее насильно засовывают. Что европейцы, в общем-то, прекрасно понимают, в силу чего останавливать постройку «Северного потока — 2» совершенно не намерены.

Таким образом, Financial Times сулит Вашингтону изоляцию из-за России, в том числе из-за антироссийских санкций: наша страна и ЕС достроят «Северный поток — 2», просто чтобы не рисковать с Украиной.

США в изоляции? Вполне реальный сценарий!

Однако основным моментом текущих геополитических изменений является даже не позиция США и ЕС по вопросу «Северного потока — 2», а общий фон разочарования в антироссийском курсе, который был взят на вооружение западными странами после событий 2014 года на Украине.

Так, в упомянутой публикации в Financial Times отмечается, что Россия не просто не попала в столь чаемую США изоляцию, но заручилась поддержкой Китая и ряда других стран третьего мира, которые напрочь проигнорировали режим западных мер против Москвы.

Кроме того, неожиданно выяснилось, что у России в мире возникла масса пусть и ситуативных, но союзников, в число которых входят Турция, Израиль, Саудовская Аравия и Иран. Для каждого из них у России есть свои уникальные предложения, в то время как США с существующей негибкой и открыто антироссийской политикой все чаще попадают впросак.

При этом ЕС, хотя и следует формально в русле американских санкций против России, принимая законодательные ограничения против российских физических и юридических лиц, все чаще делает это лишь «для галочки». При этом европейские лидеры продолжают посещать Кремль по важным вопросам российско-европейского сотрудничества, а ведущие компании из Евросоюза отнюдь не сворачивают свои прибыльные проекты в России.

Особенно же болезненным для США является тот факт, что российский газ за последние годы дополнительно занял еще около 10% европейского рынка, тогда как поставки СПГ из США составляют ничтожную долю в европейском газовом балансе.

В своем материале FT отдельно обращает внимание на то, что сотрудничество между ЕС и Россией в нефтегазовом секторе развивается даже быстрее, чем в других отраслях. Так британская BP, несмотря на все американские и европейские санкции, остается крупнейшим инвестором «Роснефти», а французская Total купила 10% в российском газовом проекте «Арктик-СПГ». Это будет уже второй крупной инвестицией французского энергетического гиганта после успешной реализации в России проекта «Ямал-СПГ».

Таким образом, по мнению издания, санкционное оружие возвращается бумерангом уже к самим США, которые своими недальновидными и даже антиевропейскими шагами лишь разрушают прошлое внешнеполитическое единство со Старым Светом. В силу чего «партизанщина» со стороны ЕС во взаимоотношениях с Россией все больше перерастает в открытое неповиновение американскому диктату.

По словам автора FT, страшнейший кошмар США, русско-китайско-европейский союз (в условиях которого всякие санкции против РФ теряют смысл), уже в самое ближайшее время может стать политической реальностью — вслед за экономическим сближением крупнейших игроков континента Евразия.

Журналист Financial Times подчеркивает и еще один неприятный для США факт: существующие санкции отнюдь не раскалывают российскую элиту, на что была основная надежда в самом начале, а ослабляют позиции того крыла в российском истеблишменте, которое было ориентировано на Запад. И каким образом Соединенные Штаты смогут изменить свою провальную политику по отношению к России, пока что непонятно.