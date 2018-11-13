Трамп ответил на критику после отказа поехать на американское кладбище во Франции в непогоду

Вашингтон, 13 ноября. Президент США Дональд Трамп ответил на критику в свой адрес после того, как он отказался поехать на американское кладбище во Франции в непогоду.

Ранее программа визита Трампа во Францию включала посещение американского кладбища, однако из-за плохой погоды этот пункт был исключен из графика главы Белого дома. Решение американского лидера раскритиковали и во Франции, и в США, где «демократы и республиканцы были шокированы отсутствием американского президента».

Трамп отверг критику, заметив, что даже при нулевой видимости он настаивал на вылете, но экипаж вертолета отправиться на кладбище отказался.

«Секретная служба сказала: нет – слишком далеко от аэропорта», — продолжил он.

By the way, when the helicopter couldn’t fly to the first cemetery in France because of almost zero visibility, I suggested driving. Secret Service said NO, too far from airport & big Paris shutdown. Speech next day at American Cemetary in pouring rain! Little reported-Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Президент США также напомнил, как на следующий день произносил речь на американском кладбище под проливным дождем, однако это событие почти не освещалось в «фейковых новостях».