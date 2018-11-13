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Трамп ответил на критику после отказа поехать на американское кладбище во Франции в непогоду

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Трамп ответил на критику после отказа поехать на американское кладбище во Франции в непогоду

Вашингтон, 13 ноября. Президент США Дональд Трамп ответил на критику в свой адрес после того, как он отказался поехать на американское кладбище во Франции в непогоду.

Ранее программа визита Трампа во Францию включала посещение американского кладбища, однако из-за плохой погоды этот пункт был исключен из графика главы Белого дома. Решение американского лидера раскритиковали и во Франции, и в США, где «демократы и республиканцы были шокированы отсутствием американского президента».

Трамп отверг критику, заметив, что даже при нулевой видимости он настаивал на вылете, но экипаж вертолета отправиться на кладбище отказался.

«Секретная служба сказала: нет – слишком далеко от аэропорта», — продолжил он.

Президент США также напомнил, как на следующий день произносил речь на американском кладбище под проливным дождем, однако это событие почти не освещалось в «фейковых новостях».

Автор: Катерина Иванова
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