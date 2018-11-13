Эксперт объяснил, как санкции США помогут России закрепиться в Судане

Москва, 13 ноября. Российские бизнесмены могут закрепиться в Судане, опередив западных предпринимателей, которым мешают санкции США. Об этом заявил доцент РГГУ Сергей Серегичев.

Эксперт напомнил, что российские предприниматели могут участвовать в тендере на нефтяные блоки в Судане, который будет проходить в третьем квартале 2019 года.

Он подчеркнул, что в стране пытаются закрепиться иностранные компании, однако их всех ограничивают санкции США. Однако ограничение не затрагивает Россию и Китай.

Серегичев отметил, что суданские власти готовы обеспечить российским компаниям поддержку со стороны органов госбезопасности, а также решать все вопросы, которые будут связаны с бюрократией.

Эксперт заявил, что товарооборот между Россией и Суданом за 2017 год увеличился в два раза: он составляет 450 миллионов долларов.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня», эксперт Евгений Корендясов, высказал мнение, что товарооборот между странами в ближайшие 5-10 лет может удвоиться, поскольку благосостояние граждан в Судане увеличивается. Он подчеркнул, что в стране проживает 30 долларовых миллиардеров, а также 140 тысяч долларовых миллиардеров.

С ним согласен доцент РГГУ Сергей Серегичев.

«Сотрудничество с африканскими странами в целом сегодня открывает широкие перспективы для России.У нас есть поддержка со стороны президентского дворца, и с этим можно что-то сделать. Население относится к нам хорошо, уровень безопасности бизнесу власти обеспечивают», — подчеркнул Серегичев.

Ранее, министр нефти и газа Судана Азхари абд аль-Кадер заявил, что во время визита в Россию в ближайшее время, он проведет переговоры с российскими бизнесменами в Москве.