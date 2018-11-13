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«Создают ад на Украине»: газовые бунты связали с «последним прощай» Порошенко России

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«Евроидиоты» делают все, чтобы был ад на Украине: Олейник спрогнозировал народные бунты в стране

В трех из семи городов Украины, где отсутствует отопление, несмотря на наступившие холода, начались «газовые бунты». Эту ситуацию, поднятую украинскими СМИ, обсуждали сегодня в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Владимир Олейник связал новый виток дестабилизации на Украине с «последним прощай» Порошенко. Он заметил, что, «как только Петр Порошенко процитировал: «Прощай, немытая Россия», Украина осталась без тепла и горячей воды».

«Задача любого нормального правительства — не строить рай на Земле, а не допустить ада на ней. А вот эти евроидиоты сегодня делают все, чтобы был ад на Украине», — сказал политик.

Владимир Олейник напомнил, что он бывший мэр города Черкассы, в 30 километрах от которого находится город Смела, жители которого перекрыли трассу из-за отсутствия в их домах отопления.

«Смела уже второй год без тепла, — сказал экс-депутат Рады. — Мэр говорит: «А где я возьму 120 миллионов? Я, что ли, лично задолжал?» Нет, задолжало население. А население говорит: «А у нас откуда деньги?» На пенсии и зарплаты невозможно выжить. А это еще только первый этап [повышения тарифов на газ]: с ноября повысили на 23% и еще с декабря повысят на 23%. Это коллапс».

«Евроидиоты» делают все, чтобы был ад на Украине: Олейник спрогнозировал народные бунты в стране

Украинский политик напомнил, что долги населения за услуги ЖКХ на Украине сегодня составляют 40 миллиардов гривен, из которых 16 миллиардов — только за газ.

«Раньше мы покупали [газ] в России. Так вот цена на газ из Европы — 328 долларов [за тысячу кубометров], а из России — 240. Чувствуете разницу? Но это тот же российский газ, который они прогоняют в Европу, а из Европы делают поставки на Украину. И мы переплачиваем за российский газ, который называют европейским», — подчеркнул политик, являющийся соучредителем Комитета спасения Украины.

По мнению Владимира Олейника, Украина входит в очень сложный период.

«Чем ниже будет температура в квартирах, тем выше она будет на улицах. Надо идти в дома Порошенко, премьера, министров, где есть тепло», — подвел итог гость программы «60 минут».

Автор: Марина Степанова
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