Донецк, 13 ноября. Специалисты МЧС Донецкой народной республики за минувшую неделю обнаружили и обезвредили почти 100 взрывоопасных предметов в республике. Об этом на брифинге в Донецке сообщила глава отдела общественных связей и международной деятельности МЧС республики Наталья Гетова.

«За прошедшую неделю отряд пиротехнических работ МЧС 102 раза привлекался для выполнения заявок по обезвреживанию взрывоопасных предметов, в результате чего было выявлено и обезврежено 96 единиц взрывоопасных предметов», — отметила Гетова.

Помимо этого саперы за указанный период обследовали около 116 тысяч квадратных метров помещений, более 116 гектаров открытых территорий, в том числе сельскохозяйственные поля, а также 12 электроопор.

Стоит отметить, что в ДНР на регулярной основе проводятся поиски и обезвреживание взрывоопасных предметов. Они остались на территории республики после сражений времен Великой Отечественной войны и конфликта в Донбассе.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.