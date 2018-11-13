В Британии заявили, что Лондон не выйдет из ЮНЕСКО

Лондон, 13 ноября. Британия не выйдет из ЮНЕСКО, несмотря на действия Соединенных Штатов и идею министра по международному развитию Пенни Мордонт, заявил официальный представитель правительства Соединенного Королевства.

Ранее британский министр заявляла, что Лондону необходимо выйти из состава ЮНЕСКО, так как эта организация «не соответствует стандартам министерства по оказанию международной помощи». Мордонт выдвинула свое предложение еще два года назад, однако оно не было поддержано премьер-министром страны.

«Этого не будет [выход Британии из ЮНЕСКО]… Правительство хотело бы увидеть изменения в способах работы ЮНЕСКО. Но нет никаких изменений в наших обязательствах перед ЮНЕСКО», — сказал представитель британского правительства.

Предложение последовать примеру Вашингтона, который заявил о выходе из ЮНЕСКО в прошлом году, раскритиковала теневой «министр иностранных дел» в кабинете оппозиции Эмили Торнберри. По ее словам, если Мордонт действительно обеспокоена финансовыми трудностями организации, то ей следует помочь провести реформы. Торнберри назвала «ничтожностью и культурным вандализмом» уход страны из организации вместо действий.