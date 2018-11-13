«Просто «корочки» без номеров»: власти Оренбурга отреагировали на инцидент с аттестатами на свалке

Оренбург, 13 ноября. Жители Оренбурга обнаружили на свалке стопки книг и школьных пособий, а также обложки аттестатов. Учебная литература принадлежала закрытой вечерней школе №17. Горожане возмутились, что родителям приходится покупать учебники за свои деньги, в то время как из закрытой школы пособия выкидывают пачками, а в управлении образования Оренбурга назвали произошедший инцидент «бесхозяйственностью», однако подчеркнули, что выкинуть могли только списанную и непригодную к использованию литературу.

«Все учебники пригодные для обучения и материалы, которым менее 10 лет, мы вывезли из школы сразу после закрытия, то есть полтора года назад. Может быть, там осталась литература, которая уже не нужна, ведь мы периодически ее списываем. Что касается аттестатов, это просто «корочки» без номеров, и действительны они были до 1990 года, — объяснила ситуацию начальник управления образования Оренбурга Нина Гордеева.

Она добавила, что помещение школы было передано новому владельцу еще 1,5 года назад, пишет RIA56.