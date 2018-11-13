Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Дизайнер Apple создал уникальное кольцо из цельного бриллианта

30
0 Оставить комментарий

Дизайнер Apple создал уникальное кольцо из цельного бриллианта

Вашингтон, 13 ноября. Глава департамента дизайна американской компании Apple Джонатан Айв, промышленный дизайнер Марк Ньюсон и производитель искусственных бриллиантов Diamond Foundry создали первое в мире кольцо из цельного драгоценного камня.

Отмечается, что аналогов этого украшения в мире нет — кольцо уникально. Diamond Foundry специально выращивала бриллиант до тех пор, пока из него можно будет создать кольцо. Разработчики признались, что самым сложным в их работе стал процесс выпиливания кольца нужной формы из камня.

Дизайнер Apple создал уникальное кольцо из цельного бриллианта

Украшение будет представлено 1 декабря — во Всемирный день борьбы со СПИДом. Кольцо будет продано на торгах аукционного дома Sotheby's. Предполагается, что его купят за 250 тысяч долларов, часть средств будут переданы в благотворительные организации.

Ранее сообщалось, что также на аукционе Sotheby’s выставят личные вещи американского исполнителя и актера Фрэнка Синатры и его супруги Барбары, передает «Известия».

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.