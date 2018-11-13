Сирия сегодня: в Хомсе подорвали автобус, «Аэрофлот» намерен возобновить полеты в САР

Сирия, 13 ноября. В одном из маршрутных автобусов города Хомс взорвалась бомба, пострадали гражданские. Руководство «Аэрофлота» задумалось о возобновлении полетов в Сирию. Процесс перемирия в Идлибе под угрозой. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Взрыв в автобусе

В одном из маршрутных автобусов в городе Хомс прогремел взрыв. Он произошел, когда транспорт двигался по кварталу Аз-Захра. Пострадали 8 человек, сообщили в городской администрации.

«Взрыв произошел в маршрутном автобусе, который двигался от улицы Ситтин в квартал Аз-Захра. По нашим данным, ранены восемь человек, среди которых есть люди в тяжелом состоянии», — подчеркнул сирийский чиновник.

Ранее сирийское национальное агентство SANA сообщало о шести пострадавших жителях Хомса. До освобождения города от радикальных исламистов квартал Аз-Захра постоянно подвергался целенаправленным обстрелам и террористическим атакам со стороны боевиков. Дело в том, что в квартале проживают преимущественно мусульмане-шииты и алавиты.

«Аэрофлот» возвращается в САР

Руководство российской авиакомпании «Аэрофлот» изучает возможность возобновления полетов в Сирию с конца марта следующего года. Об этом заявил генеральный директор Виталий Савельев.

«Мы рассматриваем возможность возобновления рейсов в Сирию. Но зимнее расписание сформировано, поэтому это возможный вариант, который рассматривается с летнего расписания, то есть с марта. Мы изучаем этот вопрос», — отметил Савельев.

Но не все так просто. Чтобы полеты в Сирийскую Арабскую Республику были возобновлены, перевозчику необходим спрос, он должен видеть «своего» пассажира. Напомним, «Аэрофлот» был последним европейским перевозчиком, который прекратил полеты в сирийскую столицу в августе 2012 года. В настоящее время в САР рейсы между Дамаском и Москвой осуществляют сирийские авиакомпании Cham Wings и Syrian Arab Airlines.

Перемирие в Идлибе под угрозой

Из-за сложной обстановки в Идлибе пока преждевременно говорить о процессе перемирия в этой провинции. Об этом заявил министр национального примирения Али Хайдар.

«Сегодня невозможно говорить о процессе примирения в Идлибе, учитывая, что ситуация хрупкая и критическая — это как человек, балансирующий на шаре. Данная проблема связана с рядом других вопросов», — подчеркнул он.

В настоящее время политический процесс в провинции приостановлен, и это несмотря на то, что была отложена военная операция.

«Причина в том, что турецкая сторона не выполняет обязательства, данные ею в Сочи», — говорит Хайдар.

Напомним, 17 сентября во время переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана был подписан меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Российский лидер заявил тогда, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков.