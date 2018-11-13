Адвокат попросил Мосгорсуд отпустить Кокорина из СИЗО

Москва, 13 ноября. Защита форварда «Зенита» Александра Кокорина попросила отпустить спортсмена из СИЗО. О кассационной жалобе рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Представитель суда уточнила, что в заявлении адвокат футболиста Олег Попов просит изменить меру пресечения на более мягкую. Заседание по рассмотрению жалобы пока не назначено, уточняет ТАСС.

Напомним, вместе с Кокориным в следственный изолятор до 8 декабря были отправлены его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и еще один участник потасовок, которые они устроили в столице в начале октябре. Все обвиняются в нанесении побоев.

Ранее «Царьград» сообщал о том, что Кокорин отправил короткое послание из СИЗО на имя журналиста «Комсомольской правды» Константина Придыбайло.