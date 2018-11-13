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ФСБ предотвратила теракт в Крыму

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ФСБ предотвратила теракт в Крыму

Севастополь, 13 ноября. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовился в Ялте, с использованием самодельных взрывных устройств.

Силовики задержали 54-летнего местного жителя. Он планировал устроить взрыв в Ялте. Для этого он подготовил самодельные взрывные устройства, которые перевез и спрятал недалеко от храма архистратига Михаила в Ореанде.

Сотрудники ФСБ обнаружили тайник с взрывчаткой, а также задержали мужчину. Суд отправил мужчину под арест, сообщает ForPost.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму 22-летнего местного жителя, которого подозревают в деятельности незаконного военного формирования на Украине.

Автор: Денис Коробейников
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