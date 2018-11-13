Суд обязал Шереметьевскую таможню вернуть Apple более 147 миллионов рублей

Москва, 13 ноября. Шереметьевскую таможню обязали вернуть российскому подразделению корпорации Apple — ООО «Эппл Рус» — чуть более 147 миллионов рублей в деле о ввозе «умных часов». С таким постановлением выступил судья арбитражного суда Московской области.

По словам судьи, таможня должна будет вернуть чуть более 42 миллионов рублей излишне взысканные платежи, а также оплатить более 104 миллионов рублей процентов.

Напомним, ранее Шереметьевская таможня взыскала за ввоз «умных часов» Аррle Watch пошлину в размере десяти процентов как за наручные часы. При этом «умные часы» стоит квалифицировать как устройство для передачи данных, которые не облагаются пошлиной.

Как передает РИА Новости, таможня согласилась вернуть платежи, но из-за сложности с расчетом процентов попросила суд взыскать только основную сумму, а компании предложила подать отдельное заявление на взыскание процентов.