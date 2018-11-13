Эксперт объяснил, почему укладка асфальта в мороз не сделает российские дороги хуже

Москва, 13 ноября. Федеральное дорожное агентство РФ (Росавтодор) согласовало рекомендации, позволяющие при соблюдении всех технологических процессов укладывать асфальт даже в плохую погоду, в том числе — в мороз и снегопад.

Ведущий научный сотрудник Института химической физики РАН Вадим Никольский считает укладку асфальта в плохую погоду вполне допустимым вариантом. При этом, по мнению эксперта, проблема российских дорог заключается в отсутствии качественных асфальтовых смесей.

«Это допустимый вариант. Самое плохое другое. Кладут не ту смесь, не того состава. Это вот то, что критическое вообще для нашего всего дорожного хозяйства», — цитирует Никольского «Царьград».

Эксперт отметил, что в России производится одна из лучших асфальтовых смесей, однако зачастую компаниям, которые занимаются дорожными работами, невыгодно ее использовать, ведь деньги на ремонт дорог государство все равно выделит вновь.

«По многим причинам именно это-то (использование менее качественной смеси. — Прим. ФАН) и нужно дорожникам. Потому что деньги выделяют на ремонт. Раз выделяют деньги на ремонт, то нужно, чтобы все разваливалось», — объяснил Никольский.

Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей инициативу Росавтодора прокомментировал автоэксперт Вячеслав Субботин. Он предупредил, что недобросовестные автоукладчики наверняка воспримут новые рекомендации Росавтодора как руководство к укладке асфальта в снег и проливной дождь, хотя в ведомстве, конечно, этого в виду не имели.