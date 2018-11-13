Соловьев усомнился в профессионализме проваливших проверку учителей

Москва, 13 ноября. Около половины российских учителей не справились с тестированием по математике, показав далеко не блестящие результаты проверки. Известный телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал итоги исследования.

Пресс-служба Рособрнадзора ранее озвучила итоги проверки российских преподавателей. Как отмечал глава ведомства Сергей Кравцов, цель этого исследования в том, чтобы сделать систему подготовки педагогических кадров России одной из лучших в мире.

Однако далеко не все педагоги успешно справились с подготовленными для них заданиями. В Рособрнадзоре констатировали, что лучшие результаты преподаватели продемонстрировали в сферах русского языка, литературы, обществознания и права. Куда сложнее учителям дались задания из теста по математике.

Итоги проверки не оставили равнодушным известного телеведущего, который поставил под сомнение профессионализм участников исследования. Соловьев обратил внимание, что почти 50% учителей математики получили «неуд» на экзамене по предмету, пишет «Царьград».

«Если такие учителя, то каков результат их работы?» — задался вопросом журналист в микроблоге Twitter.

Если такие учителя , то каков результат их работы? Почти 50% учителей математики получили неуд на экзамене по предмету…Неудовлетворительную оценку по своему предмету получили четверть преподавателей экономики, истории, русского языка и литературы. #ВестиRu pic.twitter.com/3qjnptJiVR — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 13 ноября 2018 г.

Стоит отметить, что тестирование проводилось в обезличенном виде, а его результаты не отразятся на учителях и школах.