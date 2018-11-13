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Соловьев усомнился в профессионализме проваливших проверку учителей

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Соловьев усомнился в профессионализме проваливших проверку учителей

Москва, 13 ноября. Около половины российских учителей не справились с тестированием по математике, показав далеко не блестящие результаты проверки. Известный телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал итоги исследования.

Пресс-служба Рособрнадзора ранее озвучила итоги проверки российских преподавателей. Как отмечал глава ведомства Сергей Кравцов, цель этого исследования в том, чтобы сделать систему подготовки педагогических кадров России одной из лучших в мире.

Однако далеко не все педагоги успешно справились с подготовленными для них заданиями. В Рособрнадзоре констатировали, что лучшие результаты преподаватели продемонстрировали в сферах русского языка, литературы, обществознания и права. Куда сложнее учителям дались задания из теста по математике.

Соловьев усомнился в профессионализме проваливших проверку учителей

Итоги проверки не оставили равнодушным известного телеведущего, который поставил под сомнение профессионализм участников исследования. Соловьев обратил внимание, что почти 50% учителей математики получили «неуд» на экзамене по предмету, пишет «Царьград».

«Если такие учителя, то каков результат их работы?» — задался вопросом журналист в микроблоге Twitter.

Стоит отметить, что тестирование проводилось в обезличенном виде, а его результаты не отразятся на учителях и школах.

Автор: Екатерина Кухарева
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