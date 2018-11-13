Трамп покусился на французское вино

Вашингтон, 13 ноября. Власти США в ближайшее время могут повысить пошлины на ввоз французского вина. Об этом во вторник заявил президент США Дональд Трамп.

«Франция производит отличное вино, как и США. Проблема в том, что Франция затрудняет ввоз американского вина и устанавливает высокие тарифы, в то время как США делают простой продажу французского вина и ставят маленькие тарифы. Не честно, это должно быть изменено!» — пишет он в Twitter.

On Trade, France makes excellent wine, but so does the U.S. The problem is that France makes it very hard for the U.S. to sell its wines into France, and charges big Tariffs, whereas the U.S. makes it easy for French wines, and charges very small Tariffs. Not fair, must change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Отметим, что Франция — не первая страна, чьими торговыми тарифами недоволен Трамп. Ранее американский лидер объявил «торговую войну» Китаю, Канаде и Евросоюзу. Пекин, Оттава, Лондон и Брюссель уже приняли ответные меры.

Трамп обвиняет своих торговых партнеров в «нечестной торговле», при которой пошлины на американский экспорт значительно превышают американские пошлины на импортную продукцию. Помимо всего прочего президент США раскритиковал КНР в том, что китайские компании якобы крадут американские технологии в сфере IT.