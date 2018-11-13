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Трамп покусился на французское вино

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Трамп покусился на французское вино

Вашингтон, 13 ноября. Власти США в ближайшее время могут повысить пошлины на ввоз французского вина. Об этом во вторник заявил президент США Дональд Трамп.

«Франция производит отличное вино, как и США. Проблема в том, что Франция затрудняет ввоз американского вина и устанавливает высокие тарифы, в то время как США делают простой продажу французского вина и ставят маленькие тарифы. Не честно, это должно быть изменено!» — пишет он в Twitter.

Отметим, что Франция — не первая страна, чьими торговыми тарифами недоволен Трамп. Ранее американский лидер объявил «торговую войну» Китаю, Канаде и Евросоюзу. Пекин, Оттава, Лондон и Брюссель уже приняли ответные меры.

Трамп обвиняет своих торговых партнеров в «нечестной торговле», при которой пошлины на американский экспорт значительно превышают американские пошлины на импортную продукцию. Помимо всего прочего президент США раскритиковал КНР в том, что китайские компании якобы крадут американские технологии в сфере IT.

 

Автор: Антон Соколов
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