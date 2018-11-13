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Технологии

Российский завод Ford начал экспорт автозапчастей в Европу

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Российский завод Ford начал экспорт автозапчастей в Европу

Москва, 13 ноября. Российско-американское предприятие Ford Sollers начало экспорт автозапчастей для модели Ford Focus в страны Европы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания Ford Sollers начала поставки запчастей для модели Ford Focus из России на рынок стран Евросоюза. Перечень деталей содержит 21 наименование. Компания планирует экспортировать в Европу более 120 тысяч деталей в год.

Ford Sollers осуществляет экспорт пластиковых компонентов переднего и заднего бамперов, обивку потолка, передние крылья, внутренние панели дверей и боковин. Все детали будут производиться на заводе Ford Sollers во Всеволожске. Кроме того, завод будет выполнять подсборку бамперов.

Автор: Артем Никулин
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