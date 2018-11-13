В Госдуме выразили надежду на разумность украинцев в «деле баскетболиста Боломбоя»

Москва, 13 ноября. Центровой баскетбольного клуба ЦСКА Джоэль Боломбой получил российское гражданство. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

24-летний уроженец Донецка заявил после этого, что «горд стать частью великой страны, откуда родом моя семья (его мать — русская; а отец — из Демократической Республики Конго. — Прим. ФАН), и сделаю все возможное, чтобы представлять Россию и ЦСКА наилучшим образом», сообщает официальный сайт московской команды.

Депутат Государственной думы РФ Василий Власов выразил надежду, что на Украине разум возобладает и там не станут примешивать к данному факту политическую окраску (хотя одно украинское СМИ уже успело назвать баскетболиста «скандальным». — Прим. ФАН).

«Я думаю, что они не будут это использовать, — заявил он Федеральному агентству новостей. — Есть достаточно много спортсменов из разных стран, которые получили российское гражданство. По разным причинам — кто-то женился или вышел замуж, а кто-то и по своей воле захотел переехать к нам, так как близка русская культура. Ничего в этом плохого нет».

По словам члена Комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, хоть и существует много стран, с которыми у России определенные напряженные отношения, «мы всегда считали и будем считать, что спорт у нас вне политики».