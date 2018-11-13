СК РФ возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова

Санкт-Петербург, 13 ноября. СК РФ объявил о возобновлении расследования убийства певца Игоря Талькова, которое произошло в 1991 году. Соответствующая информация приводится на сайте петербургского главка Следственного комитета.

Как отмечается в релизе, расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 6 октября 1991 года в дворце спорта «Юбилейный» Талькова, было возобновлено 13 ноября ГСУСК по Санкт-Петербургу.

Ранее следствие удовлетворило ходатайство вдовы Игоря Талькова — Татьяны о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла.

Рок-музыкант, певец, автор песен, поэт и киноактер Игорь Тальков был убит 6 октября при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Тальковым было написано более двухсот песен. Его творчество находится примерно на стыке поп-музыки, рок-музыки и авторской песни.