Украина стала сырьевым придатком Европы: в Раде озаботились вырубкой карпатских лесов

Киевские политики и экологи, изучив нынешнее состояние лесной отрасли страны, вовсю бьют тревогу. По их данным, украинские леса нещадно и варварски вырубаются в интересах европейских компаний — при полном попустительстве Киева. Как заявил Федеральному агентству новостей депутат Рады Игорь Луценко, страна уже получила статус полноценного «сырьевого придатка» Европы. И перспектив избавиться от него немного.

Украинские экологи и депутаты Верховной рады подали судебный иск к правительству Украины за несоблюдение экологического законодательства в сфере охраны лесов. По словам директора Киевского эколого-культурного центра Владимира Борейко, сегодня на Украине «уничтожаются остатки древних коренных лесов в Карпатах».

«При этом идет саботаж существующего законодательства и вопросы возникают в первую очередь к правительству, — заявил депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Игорь Луценко. — Процесс уничтожения украинского леса, в том числе и древних лесов, продолжается. За последние четыре года в Карпатах уничтожено около 10 тысяч гектаров первобытного леса, это приводит к разрушению уникальной экосистемы и катастрофическому увеличению паводков».

По данным главы проекта «Сохранение карпатских лесов» Ольги Яремченко, в пределах Карпат остатки древних лесов составляют менее 80 тысяч гектаров и «рубят их сегодня активно и варварски». Напомним, Верховная рада в мае 2017-го внесла изменения в законы, касающиеся охраны лесов — согласно рамочной конвенции «Об охране и устойчивом развитии Карпат».

Так, на территории древних лесов запрещены все виды вырубок (в том числе санитарные), строительство любых сооружений, прокладка путей, выпас скота и даже проезд транспортных средств. Рубка запрещена и в охранных зонах вокруг древних лесов. Однако на деле природоохранные законы на Украине не работают.

По данным украинских СМИ, Гослесагентство и министерство экологии Украины до сих пор не утвердили границы участков, которые подпадают под действие моратория на вырубку. Эколог Владимир Борейко заявил ФАН: правительство намеренно не торопится утверждать соответствующие указы.

В итоге «лесной» закон на Украине как бы есть, но только на бумаге. А леса продолжают беспощадно вырубать.

«В первую очередь наш иск к правительству — это громкий сигнал тревоги, — заявил ФАН по этому поводу депутат Верховной рады Игорь Луценко. — Увы, сегодня экологическая культура нашего общества — крайне низкая. И после того, как власти отменили мораторий на поставки леса в Европу, многие украинцы начали думать о том, как половчее на этом обогатиться. По сути, власти дали понять гражданам, что «экологические законы — что дышло». Можно соблюдать, а можно делать вид, что соблюдаешь, но при этом набивать карман благодаря уничтожению национальных богатств. Поэтому сейчас многие бизнесмены начали вкладывать деньги в то, чтобы как можно активнее эксплуатировать лесные богатства. И это может в самом скором будущем обернуться для страны экологической катастрофой».

По мнению Луценко, заставить власти жестко соблюдать экологические законы важно и для международного имиджа Украины. Потому что те же европейцы вряд ли будут с уважением относиться к народу, который не ценит и не уважает собственные природные богатства.

«Те сотни миллионов евро, которые Украина получает (и особенно недополучает) от торговли лесом-кругляком, несопоставимы с ущербом, который наносится природе Украины из-за варварской эксплуатации лесов, — считает Луценко. — Ни для кого не секрет, что в плане поставок леса-кругляка мы давно уже стали сырьевым придатком Европы. В соседних странах уже создан целый мощный бизнес по обработке украинской древесины. И любые попытки пресечь массовые поставки необработанного леса вызывают мощнейшее сопротивление в Европе, причем на уровне Еврокомиссии и Евросовета».

По словам Луценко, возможный дефицит украинской древесины на европейском рынке может мгновенно стать социальной проблемой для соседних стран.

«Бизнес по ее обработке приобрел настолько серьезные масштабы, что после возвращения запрета на вывоз леса с Украины тысячи людей в Европе могут потерять рабочие места в транспортной, мебельной, целлюлозно-бумажной отраслях и торговле. Поэтому «лесные» лоббисты в Европе имеют очень серьезное влияние на власти и при малейших колебаниях рынка поставок леса тут же выходят на руководство ЕС. Наши власти должны осознавать это положение и быть готовыми к давлению Брюсселя в вопросе поставок древесины», — считает депутат.

На вопрос, каким образом Украина может сократить поставки необработанной древесины в Европу и тем самым сохранить свои лесные богатства, Луценко заявил следующее.

«Думаю, что даже при нынешних подходах можно добиться возвращения моратория на вывоз леса-кругляка, — сообщил он. — Однако для этого нужна серьезная консолидация на уровне гражданского общества, политиков и лидеров общественного мнения.

В конце концов, сохранение лесов, в том числе реликтовых, — это вполне понятная, близкая многим украинцам тема. И если ее правильно подать и завести людей, то власть начнет опасаться идти на откровенно вредительские для страны шаги. То есть они [власти] станут осторожнее и хотя бы время от времени будут стараться сделать что-то для того, чтобы сохранить украинскую природу для наших потомков».

Впрочем, варварской вырубкой лесов озабочен не только Игорь Луценко, но и другие депутаты Рады. Один из лидеров партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко назвал массовую вырубку лесов «катастрофой национального масштаба». Он сообщил, что с начала 2018-го Украина отправила за границу необработанной древесины на 1 млрд евро.

«По данным британских экспертов, 40% этой суммы — контрабанда. То есть цена вопроса на сегодняшний день — 400 млн евро, или почти 13 млрд гривен. Это очень большие деньги, которые теряет украинский бюджет», — считает Бойко.

По словам Бойко, в 2017-м он совершил облет на вертолете мест незаконной вырубки леса в районе села Гриньково в Ивано-Франковской области. И «увидел сверху пейзажи, сильно напоминающие место падения Тунгусского метеорита».

«По этому поводу я направлял депутатский запрос в правительство, и мне ответили — порядок будет наведен, виновные будут наказаны. В этом году я тем же маршрутом летел над Гриньково и увидел, что масштаб вырубок резко вырос, причем все это делается в открытую. По моим впечатлениям, за год площадь вырубок выросла вдвое», — заявил Бойко.

Кстати, на вертолете летал над районами незаконной массовой вырубки лесов и генпрокурор Украины Юрий Луценко — правда, еще в 2016-м. Тогда он лично сделал десятки снимков «облысевших» гор, попутно поднимая одного за другим районных прокуроров — чтобы те «ответили за вырубку». Судя по всему, эта разовая мера не помогла сохранить леса.

По словам депутатов из «Оппоблока» и «Батькивщины», все участки вырубок «поделены между местными чиновниками и силовиками». Они назвали это «преступлением государственного уровня, совершаемым под крышей коррумпированного режима». Впрочем, говорят эксперты, при помощи одних только депутатских запросов «лесную мафию» на Украине не одолеть.

Специалисты-экологи говорят: страдают не только древние леса, браконьеры рубят все, что можно продать. И процесс этот идет в стране уже давно. По данным экологов, бесконтрольная вырубка лесов на западе Украины привела к уменьшению уровня лесистости с 16% в 1996-м до 11% в 2015-м. Для достижения нормального баланса лесистости в 20% в Украине сегодня нужно высадить новые деревья на территории площадью 2,5 млн га, указывают экологи.

Однако, с точки зрения нынешней власти, вырубать леса куда выгоднее, чем высаживать и растить. В начале октября 2018-го президент Украины Петр Порошенко внес изменения в природоохранные законы, отменив государственный мораторий на экспорт топливной древесины. Поэтому, говорят экологи, теперь незаконные вырубки могут приобрести совсем другие, чудовищные масштабы.

По данным британских экологов, объемы незаконных вырубок и поставок древесины в страны ЕС с Украины за последние два года стали больше, чем из стран Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых. Британцы утверждают — с 2014-го украинский экспорт леса в Евросоюз вырос на 75%. При этом известный киевский экономист Виктор Скаршевский отмечает: само население Украины невольно поощряет контрабанду леса из страны — охотно покупая европейские товары, произведенные с использованием украинского леса-кругляка.