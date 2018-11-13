Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной российского хакера задержали в Грузии

43
0 Оставить комментарий

Подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной российского хакера задержали в Грузии

Тбилиси, 13 ноября. В Грузии задержали российского хакера, которого подозревают в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, сообщил адвокат задержанного.

Шишкина расследовала дело о значительном хищении средств с использованием схемы с билетами РЖД. Как выяснилось, кражами, по версии следствия, занималась группа хакеров, в которую входил и 28-летний уроженец Астрахани Ярослав Сумбаев.

Он также подозревался в хищении средств с чужих банковских карт путем использования фальшивых считывающих устройств, устанавливаемых на банкоматы, и находился во всероссийском и международном розыске.

Шишкина не дожила до начала суда по делу о хищениях с использованием билетов РЖД около трех недель: ее застрелили в поселке Архангельское, когда она шла на парковку.

Подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной российского хакера задержали в Грузии

Подозреваемого в убийстве российского следователя хакера задержали в Грузии, передает «Царьград».

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.