Подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной российского хакера задержали в Грузии

Тбилиси, 13 ноября. В Грузии задержали российского хакера, которого подозревают в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, сообщил адвокат задержанного.

Шишкина расследовала дело о значительном хищении средств с использованием схемы с билетами РЖД. Как выяснилось, кражами, по версии следствия, занималась группа хакеров, в которую входил и 28-летний уроженец Астрахани Ярослав Сумбаев.

Он также подозревался в хищении средств с чужих банковских карт путем использования фальшивых считывающих устройств, устанавливаемых на банкоматы, и находился во всероссийском и международном розыске.

Шишкина не дожила до начала суда по делу о хищениях с использованием билетов РЖД около трех недель: ее застрелили в поселке Архангельское, когда она шла на парковку.

Подозреваемого в убийстве российского следователя хакера задержали в Грузии, передает «Царьград».