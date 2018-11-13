Ильдар Гильмутдинов: Будем учить чиновников разбираться в народах России

В России подвели итоги большого этнографического диктанта, и выяснилось, что знаем мы обычаи, культуру и традиции друг друга на 56 баллов из 100. Этнографической безграмотностью страдают не только обычные россияне, но и чиновники в регионах. Ильдар Гильмутдинов, председатель Комитета Госдумы по делам национальностей, рассказал Федеральному агентству новостей о специальных методичках для госслужащих, причинах конфликта между ингушами и чеченцами, поддержке языков коренных народов России и планах на развитие этнотуризма в стране.

— Ильдар Ирекович, в конце октября в Ханты-Мансийске прошел Совет при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям под председательством Владимира Путина. Что обсуждалось на встрече такого уровня?

— Во-первых, обсуждались изменения, которые предлагается внести в текст Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. Со времени утверждения Стратегии прошло уже почти шесть лет, время идет, многие из поставленных в документе задач решены, часть задач требует корректировки в связи с новыми реалиями, вызовами и уже достигнутыми результатами. Сейчас очевидно, национальная политика должна быть синхронизирована со всеми стратегическими документами в образовании и культуре, в миграционной политике, в вопросах безопасности и борьбы с экстремизмом. Сейчас готовится концепция пространственного развития России, которая также должна учесть все культурные, национальные, демографические особенности нашей страны, способствовать не только сохранению объектов материального культурного наследия, но и развитию полноценной туристической, культурной, экономической инфраструктуры вокруг них. Важно, чтобы и в этой части Стратегия и Концепция пространственного развития были взаимоувязаны.

Кроме того, задачи развития территорий, роста производства должны решаться исходя из бережного отношения к самобытности, ценностям, а в случае коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, к традиционному образу жизни народов, проживающих в особо суровых климатических условиях. В этой связи актуальным остается принятие федерального закона об этнологической экспертизе. Такой закон может дать правовые инструменты в защите этнокультурного своеобразия некоторых наших территорий. Также необходимо совершенствовать законодательство в части охраны и защиты материального и нематериального наследия народов России. Комитет Государственной Думы по делам национальностей будет работать над тем, чтобы выйти на принятие таких необходимых законов.

Третье, о чем говорилось на Совете — это о Фонде сохранения и изучения родных языков народов России. Вслед за членами Совета мы смогли всесторонне обсудить направления деятельности созданного Фонда на масштабных парламентских слушаниях в Государственной Думе. Для большинства тех, кто радеет за государственную поддержку сохранения языков народов России, создание Фонда стало ожидаемым событием и позитивным сигналом. Вместе с обществом, общественными организациями государство готово работать над сохранением уникального языкового многообразия России, которое, напомню, не идет ни в какое сравнение с многоязычием европейских стран.

— Какие самые значимые результаты Совета отметите?

Сейчас мы ждем поручений президента по итогам Совета. Мы надеемся, что часть из них коснется вопросов совершенствования государственной программы «Реализация государственной национальной политики». Эта программа должна быть серьезно расширена и содержательно наполнена. Ведь это вопрос еще и повышения эффективности использования получаемых субсидий в регионах. Деньги должны направляться не только на фестивали, концерты и тому подобные мероприятия. Финансировать следует разработку и реализацию системных шагов, таких например, как создание региональных программ по сохранению языков.

Поручения могут коснуться вопросов подготовки специалистов, занятых в реализации национальной политики в регионах и на муниципальном уровне. Не секрет, что многие из сегодняшних проблем в нашей области возникают из-за безграмотности людей на местах. Скажем, приходит чиновник на праздник, организованные представителями того или иного народа России, и вдруг называет этот народ диаспорой. А люди в этом регионе всю историю вместе жили, какая тут диаспора? Обижаются… Все, к такому человеку доверия больше не будет.

Случается, на муниципальном уровне нередко принимаются несправедливые решения в пользу представителя той или иной национальности, а потом этот факт раздувают в межнациональный конфликт. Именно поэтому чиновников нужно обучать, готовить, чтобы они понимали — где в теме межнациональных отношений можно навредить и принять неверное решение. Уверен, в рамках обучения чиновников будут созданы образовательные программы, подготовлен серьезный научно-методический материл для практической работы в этой сфере.

Еще одно важное предложение, которое было поддержано на Совете. Теперь президенту ежегодно будут готовить доклад о реализации государственной программы «Реализация государственной национальной политики». Такая форма подведения итогов работы есть в большинстве ведомств. Теперь и Федеральное агентство по делам национальностей окажется в их числе.

В целом, на Совете получился очень продуктивный разговор.

— России подвели итоги большого этнографического диктанта: средний балл по стране — 56, в лидерах Северная Осетия, Карачаево-Черкессия и Татарстан. Как считаете, можно считать это реальным показателем нашего знания о стране и народах России друг о друге в разных регионах?

— Надо стараться, чтобы результат был лучше, но для этого нужна системная работа, особенно с молодежью. Многие молодые люди замкнуты, много времени проводят в интернете, в социальных сетях, а система образования не всегда дает в доступной и интересной форме знания о вековом сосуществовании, взаимодействии и культурном многообразии народов нашей страны.

На мой взгляд, эти знания могут быть включены во все предмета гуманитарного блока. Также мы должны постараться, чтобы молодежь активно передвигалась по стране. Комитет, со своей стороны, поддерживает инициативы проведения Всероссийских фестивалей и конкурсов, такие мероприятия проводят также ФАДН, Российский союз молодежи. Это площадки, на которых молодежь из разных регионов общается, узнает друг друга. Начинает понимать, чем отличаются ингуш от чеченца или бурят от калмыка. Нам необходимо создавать в стране масштабные программы, которые давали бы людям возможность ездить по своей стране и изучать ее — тогда и результаты этнографического диктанта будут лучше.

Сейчас средний балл достигается в основном за счет взрослого населения, которое с советских времен знает историю народов — тогда образование способствовало укреплению дружбы, понимания друг друга. В «Орленке», «Артеке» и других лагерях собирали всю многонациональную страну…

Есть много причин, которые вывели Татарстан в лидеры по результатам диктанта. У нас сильная система образования, Казань — студенческий город, в первой тройке среди всех субъектов по количеству студентов. Татарстан считается регионом на стыке Европы и Азии, в котором большое внимание уделяется межнациональным отношениям. Например, есть Ассамблея народов Татарстана, которую возглавляет председатель Госсовета. В других республиках этого нет, чтобы руководители такого уровня занимались межнациональными вопросами. В республике восемь домов дружбы, которые ежедневно работают, объединяют людей. Много мероприятий, международных спортивных событий, которые собирают представителей всех народов нашей страны. Другие лидеры диктанта — Северная Осетия и Карачаево-Черкессия — это также регионы, в которых есть системная работа в вузах и туристическом кластере и она дает свои результаты.

— 2019 год объявлен в ООН годом языков коренных народов. Для России, в которой 277 языков, это точно актуально — с какими программами мы присоединимся к этому мероприятию?

— Языки коренных малочисленных народов — это одно из наших тонких проблемных мест. Кроме таких проблем, как отсутствие учебников, педагогов, по ряду языков у нас нет даже утвержденной графической основы — алфавита. Одно из возможных поручений главы государства по итогам Совета может коснуться принятия порядка утверждения алфавитов для языков коренных малочисленных народов.

Кроме того, уже специально создается оргкомитет по проведению в России Года языков коренных народов. От Комитета по делам национальностей мы направили в состав оргкомитета Григория Ледкова, президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В федеральном бюджете предусмотрено 41 млн рублей на проведение мероприятий в 2019 году. Надо понимать, что не только эти средства будут направлены на помощь языкам коренных народов: 28 регионов страны, в которых проживают коренные малочисленные народы, традиционно получают субсидии, думаю, часть этих средств сами субъекты направят на развитие языков. Конечно, сохранение языкового многообразия — это задача не одного только 2019 года — здесь большой фронт работы. Надеюсь, что специальный год ООН даст еще больший толчок к тому, чтобы заниматься нашими языками внимательно. После этого года посмотрим, куда дальше двигаться. Ряд регионов работают по этой теме очень плодотворно и на системной основе — например, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО. По приглашению губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Комитет планирует посетить Ханты-Мансийск, посмотреть, как там поставлена работа.

— В планах Комитета есть развитие этнотуризма в России. Что готовите на эту тему в ближайшее время?

— Этнотуризм будем обсуждать на расширенном заседании Комитета: пригласим и послушаем представителей субъектов, всех заинтересованных федеральных министерств и ведомств. Подумаем, как расширить для людей возможности познавательного и этнокультурного туризма. Ведь ,как правило, люди приезжают не только посмотреть на каменный город, а узнать людей, его населяющих, их традиции. Не только сувениры хочется купить, а поучаствовать в национальном празднике, интересные особенности посмотреть.

— Какие примеры этнотуризма вам кажутся удачными?

— Во многих регионах есть свои удачные маршруты для этнотуризма. В Ставрополе можно посмотреть, как жили казаки, посетить станицы, увидеть их свадьбу, побывать в стилизованных домах. Есть отдельные туры по Золотому кольцу, где можно познакомиться с русскими традициями, обычаями. В Татарстане можно посмотреть древний Болгар, увидеть, как татары строили свой город, как развивалось их государство. Такие примеры есть, и нам бы хотелось, чтобы их было больше и чтобы через познание культуры, традиций разных народов рождалось новое понимание культуры и традиций всей страны.

— Наша многонациональность бывает не только нашей гордостью, но и источником проблем. Как быть с такими противоречиями, как недавний конфликт ингушей и чеченцев?

— Этот конфликт не связан с межэтническими отношениями. Эти народы, фактически, как два брата. Разногласия между ними — это не межнациональные раздоры, это вопрос, связанный с территорией, отношениями между политическими силами регионов. Не надо ни в коем случае эти споры увязывать с межнациональными сложностями. У нас в обществе часто пытаются перевести многие скандалы, преступления в сферу межнациональных конфликтов — это все недопустимо.

— Достаточно ли средств, на Ваш взгляд, выделяется на государственную подпрограмму по профилактике экстремизма?

— На эту тему средств никогда достаточно не будет. Мы бы хотели, чтобы эта тема учитывалась, когда субъекты получают деньги в рамках госпрограммы. В первой части программы регионы получают субсидии и предлагают определенный набор мероприятий: в них, в том числе, должны быть меры, направленные на профилактику экстремизма.

Одной из таких мер является подготовки религиозных кадров, духовенства в высших учебных заведениях России. До недавнего времени за получением религиозного исламского образования люди ехали в Саудовскую Аравию, например. Сейчас ситуация изменилась. У нас уже есть свой ресурс для этого в Казани, Петербурге, Москве.