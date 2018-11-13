Порошенко в последний момент отказался приехать в Киево-Печерскую лавру на Архиерейский собор
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Киев, 13 ноября. Украинский президент Петр Порошенко отказался приезжать на Архиерейский собор в Киево-Печерскую Лавру.
По словам представителей Киево-Печерской Лавры, они хотели пообщаться с президентом Украины и понять, как он видит дальнейшее развитие событий по поводу автокефалии.
«Порошенко отказался приезжать к нам в последний момент. Он не соизволил явиться на встречу, в которой ранее так был заинтересован», — рассказал источник в Лавре украинскому интернет-изданию «Вести».
Напомним, что во вторник в Лавре проходит заседание Священного Синода и Архиерейский собор. В нем принимают участие епископы Украинской православной церкви Московского патриархата.